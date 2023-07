'Mẹo tránh biến ôtô thành xe điên'

Đạp nhầm chân ga là ác mộng đối với mọi bác tài khi tham gia giao thông, không chừa bất kỳ một ai hay xe gì.

Khi đạp nhầm chân ga, nhẹ thì giật mình, hoảng loạn hoặc thiệt hại một chút, nặng thì thiệt hại về người. Không ít vụ đạp nhầm chân ga để lại hậu quả nghiêm trọng.

Nghiêm trọng nhất là đạp nhầm chân ga trên xe số tự động, mà thực tế phần lớn các vụ đạp nhầm chân ga gây tai nạn đều xảy ra ở xe số tự động, ít trường hợp là xe khách, xe tải "điên".

Nguyên nhân là do xe số sàn khác với số tự động ở chỗ là ly hợp do người lái điều khiển. Ngắt ly hợp đi thì xe sẽ trôi tự do, có ga bao nhiêu thì xe cũng không đi được. Nếu đạp nhầm chân ga mà hoảng quá đạp luôn chân côn thì xe sẽ gầm máy. Hoặc không đạp côn mà ga đột ngột quá thì xe sẽ giật cục hoặc chết máy. Nhưng xe số tự động thì hoàn toàn phó mặc cho bộ ly hợp tự động nên cứ đạp ga là vọt đi.

Nguyên nhân chủ quan là do nhiều người cho rằng xe số tự động dễ điều khiển, thể hiện ta đây lái được số sàn thì qua số tự động đơn giản. Hoặc do tâm lý không vững, hoặc đặt bàn chân sai cách, thiếu kinh nghiệm lái xe, bị bất ngờ... Nhưng dù vô tình hay cố ý thì đạp nhầm chân ga luôn để lại hậu quả khôn lường.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng lái xe số tự động kém an toàn. Vì xe số tự động được phát minh để tạo sự tiện lợi cho người lái xe, giúp giảm bớt thao tác, chính vì giảm bớt thao tác nên xe số tự động được đánh giá có độ an toàn cao do người lái chỉ cần phanh và ga là chạy. Nhưng chính vì quá đơn giản nên khiến người lái dễ chủ quan, dễ nhầm chân ga. Khi nhầm, xe sẽ có xu hướng tăng tốc đột ngột khiến người lái giật mình. Nhưng nhiều người tâm lý yếu nên thấy xe phản ứng ngược mục đích thì ga càng mạnh thêm, gây vụ xe "điên" mà chúng ta thường thấy.

Dưới đây là cách giảm thiểu sự cố này, áp dụng đối với mọi loại xe, theo kinh nghiệm của tôi.

Tối quan trọng là khi lên xe, hãy cảm nhận vị trí chân như thế nào, chỉnh ghế lái, tư thế lái cho đúng với của cá nhân mỗi người. Chân côn do chân trái điều khiển, chân phải kiểm soát phanh và ga. Nhiều khi cảm giác chân không chuẩn nên rất dễ nhầm chân. Tuyệt đối gót chân không rời sàn, nếu rời thì cảm giác sẽ không chuẩn nữa. Rất nhiều người lái xe tôi thấy nhấc cả gót chân để ga, phanh thì nhấc cả gót chân để phanh. Xin thưa nếu chẳng may nhấc rồi đạp lại mà đạp vào ga thì hậu quả sẽ thế nào.

Không dùng hai chân khi lái xe số tự động. Nhiều người thắc mắc rằng chân trái để làm gì, mỗi chân một bàn đạp chả phải quá tiện hay sao. Nhưng thực tế hai bàn đạp đã trái ngược vai trò, nếu hoảng dễ đạp cùng lúc cả hai chân khiến phanh không hiệu quả, thậm chí còn dễ thành xe "điên", trượt xe quay vòng vòng. Cách tốt nhất là chân trái đặt thẳng với chân phanh, khi cần chuyển nhẹ sang chân ga là ổn.

"Côn đạp nhanh, phanh nhẹ nhàng, ga dịu dàng" - phanh ga phải thật nhẹ nhàng, tức là vào rất chậm rãi để người lái nhận ra cái xe đang làm gì đi đâu. Nhỡ chẳng may có nhầm chân thì còn nhận ra và sửa sai kịp thời không để lại hậu quả quá đáng tiếc. Vì nhiều vụ nhầm chân ga xảy ra do ga đột ngột, khiến người lái bất ngờ.

Khi lái phải biết mình dùng cái chân nào. Nếu tâm lý yếu thì nhấn bàn đạp xem nó phản ứng gì, nếu xe đi chậm lại thì đúng là bàn đạp phanh rồi. Nếu không ga nữa phải rời ngay sang chân phanh để chuẩn bị phanh. Thực tế, tôi thấy có người để chân chờ ở bàn đạp ga, khi hoảng lên là đạp nhầm.

Giày dép phù hợp, tôi thấy đi giày đế bằng sẽ tạo điểm tựa tốt với sàn xe, cùng lắm là xăng đan cho thoải mái khi trời nóng và phải ôm chân tốt. Đi chân đất sẽ khiến chân bị mỏi dễ chuột rút. Đi dép hay giày cao gót thì tựa sẽ không vững dễ trượt chân khỏi bàn đạp, khi đạp lại thì chưa biết đạp cái gì đâu.

Tâm lý - nếu tâm lý không vững thì chỉ cần tình huống bất ngờ bạn dễ đạp nhầm chân ga. Điều này là thực tế vì có vụ đi qua đuôi xe đang lùi thì tài xế bất ngờ tăng ga khiến người đó phải nhập viện.

Trên đây là cách để giảm thiểu chuyện xe "điên" - ác mộng kinh hoàng khi đi xe trên đường. Chỉ là ý kiến của cá nhân tôi nên có thể còn thiếu sót nhưng mong các bác tài hãy lưu tâm xem mình có mắc lỗi nào không, nếu có thì xin rút kinh nghiệm vì an toàn giao thông đồng thời có thể bổ sung thêm để tất cả cũng có một môi trường lái xe an toàn.

Độc giả An Thái