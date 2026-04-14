Mẹo giữ dáng ở tuổi 44 của minh tinh phim 'Hạ cánh nơi anh'

Hàn QuốcDiễn viên Son Ye Jin giữ dáng thanh thoát ở tuổi ngoài 40 nhờ chăm vận động, không nhịn đói, uống đủ nước và tập luyện cơ lưng.

Dù đã bước sang tuổi 44 và qua một lần sinh nở, "quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi vóc dáng thon gọn, săn chắc. Bí mật nằm ở chế độ tập luyện khắc nghiệt cùng tư duy ăn uống khoa học.

"Con nghiện" vận động

Nếu bạn nghĩ các ngôi sao chỉ đến phòng gym để chụp ảnh check-in thì Son Ye Jin là minh chứng ngược lại. Cô nghiêm túc đến mức đã thi lấy bằng giảng viên TRX chuyên nghiệp, Cosmopolitan đưa.

Nữ diễn viên duy trì bộ môn này suốt hơn 10 năm, thậm chí luôn mang theo dây tập treo người mỗi khi đi quay phim ở nước ngoài. TRX sử dụng trọng lượng cơ thể làm lực cản, giúp rèn luyện các nhóm cơ lõi sâu cực kỳ hiệu quả.

Cô còn kết hợp với Pilates để kéo giãn và tạo đường nét mềm mại. Nhờ đó, thân hình của cô không hề gầy gò thiếu sức sống mà vô cùng săn chắc, khỏe khoắn. Son Ye Jin còn duy trì thói quen chơi quần vợt - bộ môn đốt cháy calo cực cao và yêu cầu sự phối hợp toàn thân.

Dù bận rộn đến đâu, cô vẫn dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để tập luyện, biến vận động thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Son Ye Jin tại lễ trao giải Rồng Xanh, tháng 11/2025. Ảnh: Sports Q

Triết lý ăn uống: Giảm cân không đồng nghĩa với nhịn đói

Nhiều người chọn cách nhịn ăn để giảm cân, nhưng Son Ye Jin nói "không" với phương pháp cực đoan này. Là một người yêu ẩm thực, cô tin rằng cuộc sống không thể thiếu những món ngon. Thay vào đó, cô áp dụng chế độ kiểm soát ăn uống khoa học:

Nhịn ăn gián đoạn 16:8: Duy trì khung giờ ăn để hệ tiêu hóa có đủ thời gian chuyển hóa.

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản (Whole foods): Lựa chọn rau xanh, cá và thịt nạc - những thực phẩm giữ nguyên trạng thái tự nhiên.

Nguyên tắc "có vay có trả": Nếu hôm nay lỡ ăn uống thoải mái, ngày mai cô chắc chắn sẽ tập luyện gấp đôi để "trả nợ" calo. Chính tư duy này giúp cô duy trì cân nặng lý tưởng mà không phải trải qua cảm giác khổ sở vì kiêng khem.

Trong giai đoạn ép cân, cô ưu tiên thực đơn giàu protein và ít áp lực cho dạ dày như rong biển và hải sản.

Quy tắc 2 lít nước mỗi ngày

Đây là thói quen tưởng chừng đơn giản nhất nhưng lại ít người thực hiện đều đặn nhất. Son Ye Jin đặc biệt chú trọng việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho da và tăng cường tốc độ trao đổi chất của cơ thể.

Đặc biệt, cô gần như nói không với đồ uống lạnh vì nhiệt độ cơ thể giảm sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa và dễ gây sưng phù. Khi hệ tuần hoàn thông suốt, cơ thể sẽ tự động toát lên vẻ hồng hào, rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm.

Ye Jin trong phim "Tuổi 39" (2022). Ảnh: Naver

"Menu luyện lưng"

Trong các sự kiện thảm đỏ quốc tế, Son Ye Jin luôn gây sốt với những bộ đầm hở lưng trần. Bí quyết để có tỷ lệ cơ thể cao ráo, thanh thoát hơn so với chiều cao 1,65 m chính là tập trung vào cơ lưng.

Trước các sự kiện quan trọng, nữ diễn viên thường thực hiện thực đơn tập luyện đặc biệt trong 2 tuần để tăng cường độ săn chắc cho phần thân trên:

Tập lưng với dây kháng lực: Kích hoạt cơ xô, cải thiện tình trạng vai tròn, gù.

Chèo thuyền tay không (Bodyweight Row): Tăng độ dày và sự ổn định cho phần lưng giữa.

Reverse Fly (Bay ngược): Điêu khắc đường nét lưng trên và kiểm soát xương bả vai.

Việc tập lưng giúp cải thiện tư thế, tạo hiệu ứng "bờ vai vuông góc" và giúp phần thân trên trông mỏng, trẻ trung hơn. Đây chính là "vũ khí" chống lão hóa quan trọng hơn cả việc tập squat.

Có thể thấy, để có được vóc dáng "vạn người mê" ở tuổi ngoài 40, không có con đường tắt nào ngoài sự kiên trì và khả năng kiểm soát cuộc sống tuyệt vời. Thay vì mong muốn gầy đi nhanh chóng, hãy bắt đầu từ việc uống một ly nước ấm, đi bộ nhiều hơn và chú trọng vào các bài tập tư thế ngay từ hôm nay.

Mỹ Ý (Theo Cava, Cosmopolitan)