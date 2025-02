Mẹo giảm đầy hơi, giải rượu vui Xuân

Để giảm chướng bụng, bạn có thể ăn sữa chua, uống nước cam, chanh, dứa giải rượu, hạn chế món dầu mỡ hoặc nhiều tinh bột.

Ngày Tết, mọi người ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đạm dễ rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, khó chịu.

Thức ăn cay, chiên xào, nhiều dầu mỡ làm tăng tiết axit dạ dày và kéo dài quá trình tiêu hóa, dễ gây trào ngược nên cần tránh. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Dinh dưỡng Quốc gia, tư vấn một số món ăn để cải thiện tình trạng này.

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm đầy hơi, khó tiêu hiệu quả. Sữa chua ngăn ngừa chứng táo bón, cải thiện tiêu hóa. Nếu không thích ăn ngọt, bạn có thể dùng sữa chua không đường.

Mọi người có thể ăn sữa chua sau bữa ăn và không nên ăn lúc đói, kể cả người bị bệnh đau dạ dày. Không nên ăn quá nhiều sữa chua trong một ngày.

Nước chanh

Chanh nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa. Một quả 60 g cung cấp khoảng 30 mg vitamin C, chiếm 30% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày của người trưởng thành. Chanh còn chứa vi chất khác như magie, sắt, kali, vitamin A góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin và khoáng chất trong quả này giúp gan sản xuất dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa. Nước chanh giúp giải độc gan, làm sạch gan, giải rượu. Tuy nhiên, chanh có vị chua và tính axit. Người bị dạ dày, đường ruột nên hạn chế uống.

Nước gừng

Mọi người có thể uống nước gừng để giải rượu. Gừng có vị nóng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu.

Nước dừa

Nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, chống mất nước. Nước dừa giúp giải khát, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng và các vitamin, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa do có lượng chất xơ cao, tốt cho tiêu hóa. Nước dừa không có chất béo, rất ít calo.

Dưa hấu

Đây là loại quả nhiều nước, vị ngọt, mát. Trong y học cổ truyền, dưa hấu tính hàn, tác dụng lợi tiểu, điều trị phù nề, vàng da, tiểu đường... Đặc biệt, vỏ quả có công dụng giải rượu. Sau khi uống rượu, nhất là khi uống hơi quá chén, hãy nhớ ăn một, hai miếng dưa hấu và dùng vỏ quả dưa hấu xay lấy nước mà uống sẽ giúp giải rượu rất nhanh.

Sắn dây

Ngoài ra, bạn có thể dùng lấy một nắm hoa sắn dây tươi hoặc khô, tráng một lần qua nước sau đó hãm với khoảng 200 ml nước. Uống hoa sắn dây ngay sau khi uống rượu say sẽ giúp giải rượu, giảm say và giảm men rượu một cách nhanh chóng. Hoặc, dùng từ 3 đến 5 quả trám đun với khoảng 2 bát nước, đun cạn lấy một bát nước uống ngay sau khi say rượu.

Quýt, cam

Theo kinh nghiệm dân gian, ăn một vài trái quýt hoặc ép trái quýt lấy nước uống sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc, giải bia rượu. Đây là loại quả giàu vitamin C, tăng đề kháng, bổ sung năng lượng.

Ngoài ra, bạn nên bổ sung nước từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Tập luyện thể dục thể thao tiêu hao năng lượng dư thừa như chạy bộ, đạp xe... hoặc các môn thể thao thư giãn như yoga, thiền. Ngâm chân trước khi ngủ hoặc xông hơi để ngủ ngon và thải độc. Hạn chế rượu bia, chất kích thích hay đồ ăn nhiều dầu mỡ.

Thùy An