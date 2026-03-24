Mẹo chửi thề của Sabalenka

Bên cạnh tài năng, Sabalenka được biết đến như một trong những tay vợt hay bộc lộ nhiều cảm xúc trên sân nhất. Tay vợt Belarus thường chửi thề, nhưng không bị phạt vì cô làm điều đó bằng tiếng Bồ Đào Nha.

"Đó là ngôn ngữ đẹp nhất để chửi, các bạn ạ", Sabalenka tiết lộ ở buổi họp báo ở Miami Mở rộng hôm 23/3. "Tôi rất thích. Trọng tài không chú ý khi tôi nói những điều ngẫu nhiên bằng tiếng Bồ Đào Nha và tôi không nhận bất kỳ cảnh cáo nào. Giờ thì họ biết rồi, nên tôi sẽ phải tìm cách khác".

Sabalenka giao bóng trong trận gặp McNally, ở vòng hai Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 22/3. Ảnh: Reuters

Mối liên hệ của Sabalenka với tiếng Bồ Đào Nha đến từ chuyện tình cảm của cô. Hôn phu của Sabalenka là doanh nhân Brazil Georgios Frangulis. CEO của thương hiệu Oakberry và đồng sở hữu CLB Le Mans (Pháp) nói tiếng Bồ Đào Nha và Sabalenka cũng muốn giao tiếp với Frangulis bằng ngôn ngữ này.

Tay vợt số một thế giới tiết lộ cô đã học tiếng Bồ Đào Nha qua ứng dụng Duolingo "được 199 ngày". "Tôi cố gắng hết sức, nhưng cứ tắt điện thoại đi là tôi lại không biết gì nữa, ngoại trừ... những câu chửi", Sabalenka vừa nói vừa cười.

Trên sân đấu, Sabalenka vẫn là "nữ hoàng" của WTA Tour. Sau khi thua Elena Rybakina ở chung kết Australia Mở rộng, tay vợt 27 tuổi đã phục thù đối thủ Kazakhstan tại chung kết Indian Wells và đang hướng tới cú đúp tại Miami. Nếu làm được, cô sẽ trở thành tay vợt thứ năm trong lịch sử giành "Sunshine Double" (vô địch cả hai giải WTA 1000 trong tháng 3 tại Mỹ), sau Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka và Iga Swiatek.

"Đó là mục tiêu, nhưng chúng ta đều biết việc thắng liên tiếp hai giải là khó như thế nào, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Indian Wells và Miami", Sabalenka nói thêm. "Những tuần gần đây tôi đã thi đấu rất nhiều và tôi vui vì thấy mình tiến bộ mỗi ngày".

Sabalenka cũng cho biết cô chưa chắc sẽ trở lại giải đấu tại Dubai, UAE sau khi giám đốc giải chỉ trích việc cô rút lui năm nay. Tay vợt Belarus gọi ý tưởng áp dụng các án phạt nặng hơn cho việc rút lui muộn là "nực cười".

Hồi tháng 2, Sabalenka viện lý do chấn thương nhẹ ở hông khi rút khỏi giải WTA 1000 Dubai Championships, trước khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran khiến khu vực Trung Đông rơi vào hỗn loạn.

Khi đó, giám đốc giải Dubai, Salah Tahlak, nói với tờ The National rằng việc Sabalenka và Swiatek rút lui là một "bất ngờ đáng tiếc" đối với ban tổ chức, với lý do không đủ thuyết phục. Ông kêu gọi các biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm việc trừ điểm trên bảng thứ bậc.

"Tôi không chắc mình có muốn quay lại đó nữa sau phát biểu của ông ấy. Với tôi, như vậy là quá mức," tay vợt số 1 thế giới nói. "Thật buồn khi thấy các giám đốc giải và các giải đấu không bảo vệ chúng tôi với tư cách là VĐV. Họ chỉ quan tâm đến doanh thu, đến giải đấu của họ".

Vy Anh