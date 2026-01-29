Sabalenka lần thứ tư liên tiếp vào chung kết Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka thắng 6-2 6-3 trước hạt giống số 12 Elina Svitolina, tại bán kết Australia Mở rộng 2026 hôm 29/1.

Hạt giống số một chỉ mất 1 giờ 16 phút để thắng đàn chị 31 tuổi, trên sân Rod Laver Arena. Sabalenka là tay vợt thứ ba trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bốn trận chung kết đơn nữ liên tiếp tại Australia Mở rộng. Hai người trước đó là Evonne Goolagong, người góp mặt trong bảy trận chung kết từ 1971-1977, và Martina Hingis với sáu trận chung kết từ 1997-2002.

"Bốn lần liên tiếp vào chung kết là thành tích đáng kinh ngạc, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc", Sabalenka nói sau khi hạ Svitolina. "Cô ấy là một đối thủ cực kỳ khó chịu, đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời suốt cả tuần, và tôi rất hạnh phúc khi vượt qua được trận đấu khó khăn này".

Sabalenka hét lớn, sau một điểm thắng ở bán kết đơn nữ Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 29/1. Ảnh: Reuters

Á quân mùa trước cho biết cô đã dõi theo hành trình của Svitolina tại giải. Theo Sabalenka, việc xem kỹ những chiến thắng gây sốc của tay vợt Ukraine trước hạt giống số ba Coco Gauff và hạt giống số tám Mirra Andreeva đã giúp cô xây dựng chiến thuật thi đấu hợp lý ở bán kết.

"Tôi cảm thấy mình cần phải chủ động tấn công và gây áp lực tối đa lên cô ấy, và tôi rất vui khi hôm nay mình làm được điều đó", Sabalenka nói về trận đấu hôm 29/1.

Sabalenka và Svitolina được xem là hai tay vợt có phong độ cao nhất mùa giải, khi lần lượt giành danh hiệu tại Brisbane International và ASB Classic ở Auckland, đồng thời lọt vào bán kết Australia Mở rộng mà không để thua set nào.

Bị đặt dưới áp lực chỉ sau vài phút do những lỗi tự đánh hỏng, hạt giống số một phải cứu hai break-point trong game giao bóng đầu tiên, trước khi tung ra hai cú thuận tay winner "sấm sét" để giữ game.

Sau đó, Sabalenka thắng game đỡ bóng bằng cú thuận tay chéo sân khiến đối thủ mắc lỗi. Tay vợt từng bốn lần vô địch Grand Slam củng cố lợi thế để dẫn 4-1.

Svitolina được cổ vũ bởi đội ngũ hỗ trợ có cả chồng cô, Gael Monfils, người từng hai lần vào tứ kết đơn nam Australia Mở rộng. Nhưng hạt giống số 12 gần như không thể phá vỡ nhịp độ thi đấu của Sabalenka. Giao bóng để trụ lại trong set khi bị dẫn 2-5, Svitolina cứu hai set-point trước khi Sabalenka đánh trái tay chéo sân tuyệt đẹp để khép lại set đấu.

Set hai khởi đầu tương tự set một khi Sabalenka lại gặp nguy hiểm trong game giao bóng đầu tiên. Lần này, Svitolina tận dụng được cơ hội, rồi vượt lên dẫn 2-0.

Bị dẫn trước, Sabalenka gia tăng cường độ trong các game trả giao, tung ra những cú đánh uy lực từ cả thuận tay và trái tay. Với đẳng cấp và sức mạnh vượt trội, tay vợt Belarus thắng liền bốn game để dẫn ngược 4-2.

Svitolina có cơ hội đòi lại break ở game thứ bảy, nhưng bị từ chối khi Sabalenka ghi thuận tay winner dọc dây đẹp mắt. Tay vợt Ukraine giao bóng thành công để níu kéo trận đấu, rút ngắn tỷ số xuống 3-5. Nhưng sau đó, hạt giống số một khép lại trận bán kết bằng cú thuận tay chéo sân chuẩn xác, winner thứ 29 của cô trong trận.

Tổng số winner từ đầu giải của Sabalenka là 172 - con số lớn nhất ở nội dung đơn nữ. Ở chung kết hôm 31/1, cô sẽ đối đầu với Elena Rybakina, người vừa đánh bại Jessica Pegula 6-3, 6-4.

Vy Anh