Mẹo chìm vào giấc ngủ nhanh, ngon giấc

Để rơi vào giấc ngủ nhanh, cần duy trì lịch trình ngủ - thức nhất quán 7 ngày trong tuần để "neo giữ" nhịp sinh học và thiết lập quy trình thư giãn trước ngủ.

Hàng triệu người đang vật lộn với tình trạng thiếu ngủ mãn tính, gây ảnh hưởng đến mọi mặt từ tâm trạng đến sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia hàng đầu đã chỉ ra lộ trình cụ thể để bạn có thể làm chủ giấc ngủ của mình.

Hầu hết người trưởng thành đều mong muốn có một giấc ngủ chất lượng hơn để tăng cường sức khỏe, sự tập trung hoặc đơn giản là để thức dậy với cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, tại Mỹ, khoảng 1/3 người lớn cho biết họ không ngủ đủ giấc và ước tính có khoảng 50-70 triệu người đang sống chung với các rối loạn giấc ngủ mãn tính.

Tiến sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia về phổi và giấc ngủ tại Bệnh viện Huntington Memorial (California), nhấn mạnh: "Ngủ đủ giấc là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho cơ thể và trí não". Nó không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, chức năng miễn dịch mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch và cân bằng cảm xúc.

Tại sao giấc ngủ lại là "quá trình bảo trì" thiết yếu?

Giấc ngủ không phải là một trạng thái thụ động. Đó là một quá trình hoạt động tích cực, nơi cơ thể thực hiện các nhiệm vụ bảo trì và phục hồi quan trọng. Tiến sĩ Wendy Troxel, nhà khoa học về giấc ngủ tại RAND Corporation, gợi ý: "Thay vì coi giấc ngủ là việc cuối cùng bạn làm trong ngày, hãy biến nó thành ưu tiên hàng đầu để thiết lập thành công cho ngày hôm sau."

Trong khi bạn ngủ, não bộ sẽ hệ thống hóa và xử lý thông tin mới; loại bỏ các chất thải tích tụ trong thời gian thức. Đồng thời sửa chữa các mô, cân bằng hormone và điều hòa chuyển hóa.

Thiếu ngủ kéo dài có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì, tiểu đường, trầm cảm và suy giảm hệ miễn dịch. Đặc biệt, nó làm suy giảm khả năng ra quyết định, tăng sự cáu gắt và nhạy cảm với căng thẳng do sự mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh.

Để đảm bảo giấc ngủ, nên duy trì lịch trình ngủ - thức nhất quán 7 ngày trong tuần để "neo giữ" nhịp sinh học. Ảnh: Pexels

Cách để đi vào giấc ngủ nhanh chóng

Để rơi vào giấc ngủ một cách nỗ lực nhất, chìa khóa đầu tiên là duy trì lịch trình ngủ - thức nhất quán 7 ngày trong tuần để "neo giữ" nhịp sinh học (đồng hồ nội tại của cơ thể).

Bên cạnh đó, hãy thiết lập một quy trình thư giãn trước khi ngủ để phát tín hiệu cho não bộ:

Các hoạt động làm dịu: Đọc sách, giãn cơ, tắm nước ấm hoặc nghe nhạc thư giãn để giảm nhịp tim và sự kích thích tinh thần.

Hạn chế màn hình: Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử ức chế melatonin (hormone gây ngủ) và kích thích sự tỉnh táo. Hơn nữa, nội dung trên mạng xã hội thường gây kích động cảm xúc, khiến bạn khó dứt ra được.

Kỹ thuật thở 4-7-8: Hít vào trong 4 giây, giữ hơi trong 7 giây và thở ra trong 8 giây. Đây là cách tuyệt vời để làm dịu hệ thần kinh và tâm trí.

Cách để ngủ sâu và không bị thức giấc giữa đêm

Việc duy trì giấc ngủ xuyên suốt cả đêm phụ thuộc vào lối sống và môi trường phòng ngủ:

Chế độ ăn uống: Tránh caffeine, các bữa ăn nặng và uống quá nhiều nước gần giờ đi ngủ để ngăn ngừa khó tiêu hoặc nhu cầu đi vệ sinh giữa đêm làm gián đoạn chu kỳ ngủ.

Quản lý căng thẳng: Thử viết nhật ký, thiền chánh niệm hoặc dành thời gian sớm hơn trong buổi tối để xử lý các nỗi lo âu, tránh để chúng làm phiền khi bạn đã lên giường.

Tạo "thánh đường" giấc ngủ: Sử dụng rèm cản sáng, máy tạo tiếng ồn trắng để át đi âm thanh môi trường và đảm bảo nệm, gối được hỗ trợ tốt. Nhiệt độ phòng mát mẻ cũng là yếu tố then chốt để ngăn chặn tình trạng đổ mồ hôi đêm.

Thói quen ban ngày: Hoạt động thể chất đều đặn giúp thúc đẩy các giai đoạn ngủ sâu, đồng thời nên hạn chế những giấc ngủ trưa quá muộn.

Nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ kéo dài hầu hết các đêm trong tuần và duy trì từ 3 tháng trở lên, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra các vấn đề y tế như lo âu, mất ngủ, ngưng thở khi ngủ hoặc các bệnh lý khác.

Mỹ Ý (Theo Yahoo, USA Today)