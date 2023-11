Mẹo ăn giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh 'giết người thầm lặng'

Cắt giảm muối trong chế độ ăn uống có thể được coi như một loại thuốc điều trị hiệu quả với những người muốn giảm huyết áp.

Nghiên cứu được công bố ngày 11/11 trên tạp chí JAMA cho thấy việc giảm tiêu thụ natri khiến huyết áp của phần lớn tình nguyện viên giảm đáng kể.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 213 người tham gia từ 50 đến 75 tuổi theo các chế độ ăn thông thường, chế độ ăn nhiều và ít natri. Tình nguyện viên gồm cả người có và không có vấn đề về huyết áp.

Cụ thể, chế độ ăn nhiều natri chứa khoảng 2200 mg bổ sung hàng ngày và chế độ ăn ít natri chứa khoảng 500 mg. Chế độ ăn ít natri bao gồm việc giảm lượng muối ăn vào so với khuyến nghị. Thông thường, chuyên gia khuyên người lớn không nên ăn quá 6g muối hoặc 2,4g natri (khoảng một thìa cà phê muối) mỗi ngày.

Sau một tuần áp dụng chế độ ăn ít natri, họ thấy huyết áp tâm thu giảm trung bình 8 mm Hg so với chế độ ăn nhiều natri, giảm 6 mm Hg so với chế độ ăn bình thường. Kết quả này cho thấy lợi ích của việc ăn ít muối tương đương với tác dụng của một liều 12,5 mg hydrochlorothiazide - loại thuốc thường được kê đơn cho tình trạng huyết áp cao.

Các tác giả cho biết chế độ ăn ít natri làm giảm huyết áp tâm thu của gần 75% số người so với chế độ ăn nhiều natri. Các kết quả thu được nhìn chung nhất quán giữa các nhóm, không phụ thuộc vào tình trạng tăng huyết áp hay việc sử dụng thuốc hạ huyết áp.

Cắt giảm muối trong chế độ ăn uống giúp giảm huyết áp. Ảnh: Forward Health

Huyết áp cao được biết đến như "kẻ giết người thầm lặng" vì không có triệu chứng - cách duy nhất để biết bạn có mắc bệnh hay không là đo bằng máy. Tình trạng này làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, bệnh thận mãn tính và các vấn đề nghiêm trọng khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tăng huyết áp đã góp phần gây ra hơn 691.000 ca tử vong ở Mỹ vào năm 2021.

Theo ước tính của CDC, gần một nửa số người trưởng thành bị tăng huyết áp - tức huyết áp tâm thu lớn hơn 130 hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 80. Chỉ khoảng 1 trong 4 người trưởng thành bị tăng huyết áp có thể kiểm soát được tình trạng của họ.

Một nghiên cứu khác từ Ðại học Tulane, Mỹ, cho thấy ăn nhiều muối có thể làm giảm hai năm tuổi thọ ở đàn ông và 1,5 năm ở phụ nữ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá hầu hết mọi người đang tiêu thụ quá nhiều natri. Ước tính lượng tiêu thụ trung bình toàn cầu của người lớn là 4310 mg natri/ngày (tương đương 10,78 g muối/ngày). Con số này cao hơn gấp đôi so với khuyến nghị của WHO dành cho người lớn là dưới 2000 mg natri/ngày (tương đương < 5 g muối/ngày).

Tuy nhiên, muối không phải là thứ duy nhất trong chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Đầu năm nay, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tăng huyết áp của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy uống rượu thường xuyên - ít nhất một ly mỗi ngày - cũng có liên quan đến chỉ số huyết áp tăng, ngay cả với những người lớn không bị tăng huyết áp.

Khánh Linh (Theo CBS News)