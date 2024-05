Memecoin sốt trở lại

Bức ảnh trên mạng xã hội X từ tài khoản Roaring Kitty khiến cả thị trường memecoin dậy sóng, nhiều token tăng giá hàng chục lần.

Ngày 14/5, giá memecoin Pepe chạm mốc 0,00001119 USD, cao nhất trong lịch sử (ATH). Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy token này đã tăng 34% trong một ngày để thiết lập ATH. Khối lượng giao dịch của Pepe đã tăng 245% trong một ngày, lên 1,56 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của token cũng tăng 4,31 tỷ USD, vượt qua Ethereum Classic, trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 23 thế giới.

Giá memecoin Pepe vào sáng 14/5. Ảnh: Khương Nha

Theo giới phân tích, cơn sốt memecoin Pepe bắt nguồn từ sự trở lại của người dùng Roaring Kitty trên mạng xã hội X, sau khi ngưng hoạt động từ tháng 6/2021. Đây là tài khoản của nhà đầu tư nổi tiếng Keith Gill. Tối 12/5, tài khoản đăng bài với hình ảnh minh họa một người đàn ông chuyển tư thế "locking in". Người dùng X và Reddit giải nghĩa đây là khái niệm chỉ việc tập trung cao độ sau thời gian nghỉ ngơi, là chỉ dấu cho thấy đã đến lúc thích hợp để tham gia thị trường.

Gill từng là tâm điểm trong cơn sốt cổ phiếu meme năm 2021. Ông gây chấn động trong giới đầu tư tài chính khi khi mua vào cổ phiếu GameStop (GME) ở đáy 0,64 USD. Với số tiền ban đầu 53.000 USD, ông đã kiếm lời "khủng" khi thu về 50 triệu USD. Câu chuyện của Gill đã gây xôn xao trong thời gian dài, khiến ông phải điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện. Hollywood thậm chí làm phim kể lại hành trình đầu tư của Gill với tên "Dumb Money".

Bức ảnh từ tài khoản Roaring Kitty đăng hôm 13/5 trên mạng xã hội X, thu hút 23,8 triệu lượt xem. Ảnh chụp màn hình

Sự xuất hiện trở lại của Keith Gill lập tức thu hút sự chú ý của giới tài chính truyền thống lẫn tiền số. Dữ liệu từ DEXTools, memecoin GameStop đã tăng hơn 550% sau sự trở lại của Roaring Kitty. Một memecoin mã "GME" ăn theo tên cổ phiếu của GameStop cũng tăng hơn 1.300%. Một số token lấy ảnh đại diện của Gill trên mạng xã hội, tạo memecoin hình con mèo với tên như KITTY đã tăng hàng nghìn phần trăm. Hàng loạt memecoin khác như Dogecoin và Shiba Inu cũng lần lượt tăng giá 5 - 7%, trong đó có memecoin Pepe tăng 34%.

Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Keith Gill có liên quan gì đến Pepe ngoài việc sự xuất hiện của ông khiến phong trào memecoin sôi động trở lại và Pepe đang là memecoin tiềm năng nhất trong mùa này. Theo các nhà phân tích, những biến động giá này phản ánh chính xác sự điên rồ của thị trường nhưng mặt khác cũng cho thấy thị trường truyền thống và tiền số đang ngày một có tác động gần gũi đến nhau.

Trong khi đó, thống kê của CoinGecko trong quý I/2024 cho thấy, memecoin là nhóm token có thể mang lại lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư từ trong ba tháng đầu năm nay. Cụ thể, mức lợi nhuận trung bình từ memecoin là 1.312,6%, vượt xa tỷ lệ lệ của những token có vốn hóa hàng đầu như Bitcoin, Ethereum.

Memecoin vốn được xem là trò đùa của giới tiền số. Những đồng tiền số được tạo ra lấy cảm hứng từ hình ảnh phổ biến trên Internet hoặc sự kiện diễn ra trong thực tế. Khác với các dự án tiền mã hóa như Bitcoin hay Ethereum, meme coin sinh ra với mục đích giải trí, không mang giá trị kỹ thuật nền tảng hay giải quyết bài toán nào trong cuộc sống. Phần lớn người chơi meme coin cũng chỉ để giải trí hoặc đầu cơ.

Trong khi đó, tình trạng hỗn loạn do hàng nghìn memecoin gây ra từng gây nên tranh cãi trong giới phát triển blockchain về việc loại chúng khỏi hệ thống mang Bitcoin. Cơn sốt Pepe vào tháng 5/2023 đã khiến số lượng và phí xử lý giao dịch tăng kỷ lục trên blockchain Bitcoin. Có giai đoạn, khối lượng giao dịch tăng 11 lần so với bình thường, gây nghẽn mạng. Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance thậm chí phải ngừng cho rút Bitcoin và một số tiền số khác do liên quan đến Pepe trong thời gian ngắn.

Khương Nha