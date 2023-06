Chuyên gia nói 'đế chế' Harry - Meghan rung chuyển

Spotify ngưng sản xuất podcast cùng Harry và Meghan - báo hiệu "đế chế truyền thông" của cặp sao có thể bị sụp đổ, theo chuyên gia Hoàng gia.

Ngày 15/6, Spotify thông báo chấm dứt hợp đồng trị giá 20 triệu USD với công ty sản xuất Archewell Audio của Meghan và Harry. Sau thông báo, podcast Archetypes - chương trình do Meghan dẫn - dừng ở mùa một, không có mùa kế. Trong tuyên bố chung, hai bên cho biết tự nguyện chia tay và tự hào về sản phẩm cùng thực hiện.

Theo Page Six, podcast bị hủy vì Meghan không sản xuất đủ nội dung. Hơn hai năm qua, họ ra 12 tập, không xứng thù lao 20 triệu USD. Nguồn tin trong ngành cho biết dù nhận được một số giải thưởng như People's Choice Award, Archetypes chỉ duy trì hiệu quả trong thời gian ngắn.

Việc ký hợp đồng với Harry - Meghan thuộc khuôn khổ mở rộng podcast của Spotify. Đầu năm, Dawn Ostroff - giám đốc nội dung, kinh doanh quảng cáo - rời công ty, ảnh hưởng kế hoạch. Tháng 6, công ty thông báo sa thải 200 nhân viên làm việc trong studio thu âm do "tái tổ chức chiến lược". Trước đó, Daniel Ek - giám đốc điều hành Spotify - thừa nhận công ty sai khi chi 1 tỷ USD để phát triển lĩnh vực mới này.

Spotify chuyển hướng, tập trung vào những nhà sáng tạo giỏi, nhiệt tình như Alex Cooper, Dax Shepard và Emma Chamberlain.

Trên podcast The Bill Simmons ngày 16/6, Bill Simmons - quản lý mảng thể thao quốc tế thuộc Spotify - gọi Meghan - Harry là "lừa đảo". Hồi tháng 1/2022, anh cũng phàn nàn hai vợ chồng chỉ biết bán phim tài liệu, podcast và không ai quan tâm trừ khi họ than phiền về gia đình Hoàng gia, theo The Guardian.

Chuyên gia Hoàng gia trên Page Six cho rằng đế chế truyền thông của Harry và Meghan đang "sụp đổ". Trong đó, tin podcast của họ rời nền tảng Spotify có thể là mở đầu. Angela Levint - chuyên viết tiểu sử thành viên Hoàng gia - nhận định giá trị cả hai không còn cao như trước và tương lai là "thảm họa".

Cố vấn quan hệ công chúng Richard Fitzwilliams cho rằng hợp đồng podcast có vẻ "béo bở" này thật ra là thất bại. Blogger Perez Hilton trên Express nghĩ rằng cả hai phải đảm bảo không ra mắt nội dung nhàm chán nữa. "Harry cần hiểu luật chơi và đem lại những thông tin hấp dẫn, nếu muốn tiếp tục kiếm tiền", anh nói.

Trang Page Six nhận định Meghan dường như có ý định "náo loạn truyền thông" khi ký hợp đồng với WME - công ty quản lý sao hạng A hồi tháng 4. "Nội dung hợp đồng là biến Meghan thành người chơi quyền lực tại Hollywood", một nguồn tin của Page Six cho hay. Không theo đuổi đóng phim, Meghan muốn tham gia những dự án sản xuất chương trình.

Hiện vợ chồng Meghan còn một hợp đồng 5 năm với Netflix vào tháng 9/2020, trị giá khoảng 100 triệu USD. Phim tài liệu Harry và Meghan (2022) thu hút nhiều quan tâm, trở thành series có lượt xem cao thứ hai trong lịch sử Netflix. Theo Daily Mail, bộ đôi đang đàm phán để ra mắt phim tài liệu mới, quay tại Nam Phi.

Trang The Sun nhận định Netflix có thể không tái ký hợp đồng với Harry và Meghan trong tình hình này. Năm ngoái, series hoạt hình Pearl - Meghan sản xuất - bị Netflix "lặng lẽ hủy".

Nữ công tước xứ Sussex dự định phát triển nội dung cho khán giả Archetypes ở nền tảng khác, đại diện Archewell Productions cho biết. Cô có thể ký hợp đồng với thương hiệu thời trang Dior nhờ công ty quản lý kết nối, theo New York Post ngày 18/6. Còn Harry có thêm nguồn thu từ hồi ký Spare - phát hành đầu năm, bán hơn 3 triệu bản toàn thế giới trong tuần đầu tiên.

Harry (38 tuổi), con trai út của Vua Charles và cố Công nương Diana, kết hôn với Meghan, cựu diễn viên truyền hình Mỹ năm 2018 và đón con trai đầu lòng Archie tháng 5/2019.

Sinh tại California, Mỹ, Meghan Markle (41 tuổi) tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình. Năm 2018, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.

Meghan - Harry rời Hoàng gia và bắt đầu cuộc sống ở Mỹ năm 2020. Sau phỏng vấn gây sốc cùng Oprah Winfrey, họ là tâm điểm truyền thông. Hai người gây chú ý khi ra mắt tự truyện, phim tài liệu về cuộc sống thời còn trong Hoàng gia Anh. Đôi vợ chồng tố cáo một thành viên Hoàng gia phân biệt chủng tộc với con trai họ, dấy lên cuộc khủng hoảng lớn nhất bảy thập niên Nữ hoàng Elizabeth II trị vì.

Archetypes - podcast của Meghan Markle - ra mắt trên Spotify tháng 8/2022. Phần một gồm 12 tập, Meghan trò chuyện cùng người nổi tiếng như Mariah Carey, Serena Williams, Paris Hilton, Trevor Noah về định kiến với phụ nữ. Vào tập cuối mùa một, phát sóng tháng 11/2022, Meghan nói: "Cảm ơn bạn lắng nghe, học hỏi cùng tôi. Điều này đem lại tinh thần giải phóng và sự chữa lành. Tôi có khoảng thời gian vui vẻ".

