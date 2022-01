Meghan được bồi thường 1,3 USD

Meghan sẽ nhận được 1,3 USD bồi thường từ Associated Newspaper sau khi ấn phẩm từ nhà xuất bản này bị phát hiện xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Số tiền bồi thường tượng trưng 1 bảng Anh (1,3 USD) này được đưa ra trong các tài liệu của tòa án hôm 5/1, chính thức xác nhận tờ báo đã chấp nhận thất bại.

Tòa án cấp cao Anh hồi tháng 3/2021 phán quyết phần thắng dành cho Nữ công tước xứ Sussex trong cuộc chiến quyền riêng tư của cô nhằm vào Associated Newspaper, nhà xuất bản Mail on Sunday và Mail Online, sau khi Mail on Sunday công bố thư viết tay Meghan gửi cha là Thomas Markle vào năm 2018.

Associated Newspaper trước đây cho biết đang xem xét kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nhưng công ty giờ chấp nhận thất bại trong vụ kiện kéo dài.

Hoàng tử Harry và Meghan chụp ảnh tại Cung điện Kensington, London, Anh tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Associated Newspaper sẽ còn phải trả một khoản tiền vì vi phạm bản quyền của Meghan, trong khi Mail on Sunday cũng phải đối mặt vấn đề chi trả phần đáng kể chi phí pháp lý cho Meghan, có thể lên đến hơn 1 triệu bảng Anh (1,35 triệu USD).

Luật sư truyền thông Mark Stephens cho rằng khoản bồi thường tượng trưng 1 bảng Anh cho thấy yếu kém về khía cạnh quyền riêng tư trong vụ kiện của Meghan. "Thông thường đối với kiểu xâm phạm quyền riêng tư, khoản bồi thường sẽ trong khoảng 75.000 - 125.000 bảng Anh (101.000 - 169.000 USD)", ông nói.

Tuy nhiên, luật sư về tội phỉ báng David Hooper nói chấp nhận số tiền 1 bảng Anh có thể sẽ tránh được tranh cãi gay gắt về mức độ thiệt hại mà Nữ công tước phải chịu.

Meghan khởi kiện Associated Newspaper tháng 10/2019, khẳng định 5 bài báo được xuất bản tháng 2/2019 sử dụng sai thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền của cô và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu.

Hoàng tử Harry khi đó cho rằng Mail on Sunday đã cố tình đánh lừa độc giả bằng cách lược bỏ các đoạn, câu, thậm chí các từ đơn lẻ để làm sai lệch nội dung bức thư của vợ mình. Người phát ngôn của Mail on Sunday khẳng định họ không chỉnh sửa nội dung lá thư bằng bất kỳ hình thức nào hay thay đổi ý nghĩa của nó.

Huyền Lê (Theo BBC)