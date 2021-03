Meghan thắng kiện báo Anh

Tòa phán quyết tờ Mail on Sunday phải đăng chiến thắng pháp lý của Meghan trên trang nhất sau khi cô kiện tờ này vi phạm quyền riêng tư.

Thẩm phán tòa án cấp cao Anh hôm 5/3 phán quyết phần thắng dành cho Nữ công tước xứ Sussex trong cuộc chiến quyền riêng tư của cô nhằm vào Associated Newspaper Ltd (ANL), nhà xuất bản Mail on Sunday và Mail Online. Mail on Sunday phải đăng tuyên bố trên trang nhất chiến thắng của Meghan và đăng thông báo trên trang ba thừa nhận tờ báo "vi phạm bản quyền" khi đăng thư tay Meghan viết cho cha.

Mail Online cũng đã được yêu cầu đăng tuyên bố trên trang chủ trong một tuần cùng liên kết dẫn đến toàn bộ phán quyết. Trong đơn kiện, Meghan yêu cầu trang này phải đăng thông cáo trong tối đa 6 tháng "để ngăn chặn những kẻ vi phạm trong tương lai", nhưng thẩm phán "không bị thuyết phục" về điều này.

Công nương Meghan Markle dự sự kiện của hoàng gia Anh tại Buckingham Palace, London năm 2018. Ảnh: AFP.

Thẩm phán cũng tuyên bố ANL "đã sử dụng sai thông tin cá nhân và vi phạm bản quyền" của Meghan.

Meghan khởi kiện ANL tháng 10/2019 vì công khai bức thư cô gửi cho người cha Thomas Markle tháng 8/2018. Cô khẳng định 5 bài báo được xuất bản tháng 2/2019 sử dụng sai thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền của cô và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu.

Hoàng tử Harry khi đó cho rằng Mail on Sunday đã cố tình đánh lừa độc giả bằng cách lược bỏ các đoạn, câu, thậm chí các từ đơn lẻ để làm sai lệch nội dung bức thư của vợ mình. Người phát ngôn của Mail on Sunday khẳng định họ không chỉnh sửa nội dung lá thư bằng bất kỳ hình thức nào hay thay đổi ý nghĩa của nó.

Nhà xuất bản ANL có thể nộp đơn trực tiếp lên tòa án phúc thẩm sau phán quyết.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh đài CBS đầu tuần này công bố video giới thiệu cuộc phỏng vấn Harry và Meghan, trong đó cô ngầm cáo buộc Cung điện Buckingham đang "lan truyền thông tin không đúng" về vợ chồng cô. Cung điện Buckingham trước đó bày tỏ lo ngại về khiếu nại Meghan bắt nạt nhân viên khi còn ở Cung điện Kensington và tuyên bố sẽ điều tra vấn đề này.

Cuộc trò chuyện của Meghan vốn được ghi hình từ trước khi xuất hiện khiếu nại nhằm vào cô, song CBS đã công bố nó "đúng thời điểm". Hoàng gia Anh được cho là đã "chuẩn bị tinh thần" cho những thông tin được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn.

Huyền Lê (Theo Guardian)