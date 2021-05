Megan Fox sánh đôi tình trẻ

Mỹ"Bom sex" Megan Fox mặc mốt hở nội y, đi ăn tối mừng sinh nhật cùng bạn trai kém cô bốn tuổi - Machine Gun Kelly.

Ngày 16/5, trang Splash đăng loạt ảnh nữ diễn viên hẹn hò Machine Gun Kelly nhân dịp cô tròn 35 tuổi. Người đẹp diện "cây đỏ", dùng son môi, phụ kiện cùng tông màu. Nhiều khán giả nhận xét bà mẹ ba con giữ thân hình bốc lửa, phong cách gợi cảm.

Megan Fox và bạn trai. Machine Gun Kelly là ca sĩ kiêm diễn viên. Anh có một số hit như "Hold On (Shut Up)", "Wild Boy", "Invincible", "Stereo"... Ảnh: Splash.

Megan Fox và Machine Gun Kelly công khai yêu nhau hồi tháng 5/2020, sau khi diễn viên ly thân chồng cũ. Cô từng đóng MV Bloody Valentine của bạn trai. Tuần trước, Megan lần đầu được trông thấy đưa các con đi chơi cùng Machine Gun Kelly. Ca sĩ giúp bạn gái trông nom ba đứa trẻ ở công viên phim trường Universal Studios Hollywood.

Trên Etonline, Machine Gun Kelly nói trải qua nhiều cuộc tình nhưng không biết thế nào là tình yêu đích thực cho tới khi gặp Megan Fox. Trong khi diễn viên cho biết cảm nhận được năng lượng tích cực khi ở bên bạn trai.

Megan Fox trung thành phong cách nóng bỏng. Ảnh: Splash.

Megan Fox gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô từng đóng gái điếm trong Jonah Hex, vào vai cô gái khêu gợi trong video Love The Way You Lie của Rihanna. Cô và Brian Austin Green kết hôn năm 2010, có ba người con. Sau khi cưới, Megan nhiều lần nộp đơn ly dị nhưng rút lại. Đầu năm ngoái, hôn nhân lại trục trặc. Brian Austin Green cho biết Megan chán cuộc sống gia đình, muốn được tự do. Hai người chia tay và đều có người yêu mới.

Thay đổi nhan sắc Megan Fox qua thời gian Nhan sắc Megan Fox qua thời gian. Video: Inside Edition.

Như Anh