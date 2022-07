Megan Fox chúc mừng chồng cũ có thêm con

MỹNữ diễn viên Megan Fox gửi hoa mừng chồng cũ Brian Austin Green đón thêm con trai với bạn gái Sharna Burgess.

Theo Pagesix, ngày 9/7, Megan Fox gửi tặng một lẵng hoa kèm thiệp chúc mừng tới gia đình chồng cũ. Nguồn tin cho biết Fox và Green giữ quan hệ bạn bè sau khi chia tay đầu năm 2019. Nữ diễn viên cũng thân thiết với Sharna Burgess - tình mới của chồng cũ. Hai bên thống nhất cùng chăm sóc các con chung, hiện ở cùng nhà Green.

Megan Fox (trái) và Brian Austin Green thời còn yêu. Ảnh: FilmMagic

Trong chương trình podcast The Viall Files hồi tháng 6, Sharna Burgess tiết lộ vô tình gặp Megan Fox lần đầu tại một nhà hàng ở Los Angeles đầu năm nay. Cô rất ngại ngùng khi chạm mặt vợ cũ của bạn trai. Tuy nhiên, Burgess sau đó chủ động xin số điện thoại và làm thân. "Tôi luôn quan tâm đến các con của cô. Nếu cô muốn hiểu thêm về tôi hoặc muốn gặp gỡ cafe, hãy nhắn cho tôi biết nhé. Các con cô là những đứa trẻ tuyệt vời. Tôi yêu chúng và hãy cho tôi biết mình có thể hỗ trợ bọn trẻ ra sao", vũ công chương trình Dancing With the Stars gửi tin nhắn cho Megan Fox.

Brian Austin Green bắt đầu hẹn hò Sharna Burgess cuối năm 2021. Ảnh: Pagesix

Megan Fox và Brian Austin Green quen năm 2004 trên phim trường Hope and Faith, đính hôn năm 2006 nhưng chia tay ba năm sau đó vì nữ diễn viên không dành nhiều thời gian cho gia đình. Họ tái hợp và kết hôn năm 2010, có ba con chung. Sau khi cưới, Megan nhiều lần nộp đơn ly dị vào các năm 2015, 2017 nhưng đều xin rút lại.

Tháng 5/2020, Brian Austin Green xác nhận anh và vợ Megan Fox chia tay. Thông tin được tung ra chỉ vài ngày sau khi nữ diễn viên đi chơi cùng rapper Machine Gun Kelly, kém cô bốn tuổi. Anh phủ nhận tin đồn vợ ngoại tình, cho biết mối quan hệ trục trặc từ trước do Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn tự do đóng phim. Fox sau đó xác nhận hẹn hò Kelly.

Megan Fox, sinh năm 1986 gắn liền với hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex (2010) với vai gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Cảnh nóng bỏng của Megan Fox trong phim Megan Fox trong "Transformers". Video: Universal

Brian Austin Green sinh năm 1973, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Anh nổi tiếng với series Beverly Hills, 902010. Ngoài Megan Fox và Burgess, nam diễn viên còn có con riêng với tình cũ - Vanessa Marcil.

Phương Mai (theo Pagesix)