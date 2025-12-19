Meditech giới thiệu hệ sinh thái giải pháp y tế số

Hệ sinh thái giải pháp y tế số toàn diện của Meditech hướng tới tối ưu quản lý, vận hành cơ sở y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Xuất phát từ xu hướng chuyển đổi số quốc gia và nhu cầu thực tế tại các cơ sở y tế, Công ty cổ phần công nghệ Meditech xây dựng hệ sinh thái giải pháp theo mô hình "all-in-one", tích hợp từ quản trị, khám chữa bệnh, vận hành đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cách tiếp cận này giúp bệnh viện, phòng khám và các đơn vị y tế tiếp cận công nghệ thuận tiện hơn, trực quan và hiệu quả trong triển khai.

Sự kiện với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa cùng nhiều đơn vị y tế trong cả nước. Ảnh: Meditech

Trong hệ sinh thái này, người dùng có thể tiếp cận nhiều giải pháp cốt lõi như Meditech HIS - phần mềm bệnh viện thông minh; Meditech EMR - bệnh án điện tử theo chuẩn Bộ Y tế; Meditech LIS - phòng xét nghiệm số hóa; Meditech PACS - lưu trữ và chia sẻ hình ảnh y khoa, cùng các tiện ích mở rộng như quản trị tài chính - nhân sự, quản lý dược, chăm sóc người bệnh, khám chữa bệnh từ xa và hệ thống báo cáo điều hành thông minh. Các giải pháp được thiết kế như những "mảnh ghép công nghệ" liên thông, hỗ trợ cơ sở y tế vận hành đồng bộ, an toàn và chuẩn hóa theo quy định.

Các khách mời trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm Hệ sinh thái sản phẩm do Meditech nghiên cứu và phát triển Ảnh: Meditech

Theo đại diện Meditech, việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng số giúp đơn vị y tế nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian phục vụ người bệnh, hạn chế sai sót chuyên môn và tối ưu chi phí vận hành. Song song với yếu tố công nghệ, doanh nghiệp chú trọng cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua giao diện hiện đại, dễ sử dụng, phù hợp nhiều nhóm nhân sự trong bệnh viện.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Medipha đơn vị chủ quản của Công ty Cổ phần công nghệ Meditech phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Meditech

Đại diện Meditech cho biết mục tiêu của đơn vị là xây dựng một hệ sinh thái y tế số bền vững, trong đó công nghệ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ thiết thực cho bác sĩ, điều dưỡng và đội ngũ quản lý. Các giải pháp được phát triển theo hướng dễ triển khai, linh hoạt, đồng hành cùng cơ sở y tế trong quá trình tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

"Sự kiện ra mắt hệ sinh thái sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, an toàn và bền vững. Chúng tôi kỳ vọng trở thành cầu nối giữa công nghệ và y tế, góp phần định hình tương lai của y tế số tại Việt Nam," đại diện doanh nghiệp cho hay.

Thế Đan