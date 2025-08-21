Mẹ tròn con vuông sau thai kỳ từng bị khuyên bỏ

TP HCMNgười phụ nữ 36 tuổi tưởng chừng phải chấm dứt thai kỳ vì nguy hiểm tính mạng do nhau tiền đạo trung tâm, bác sĩ nỗ lực giữ thai, mổ sinh an toàn ở tuần thai thứ 37.

Ngày 21/8, TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó Khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân nhập viện lúc thai 28 tuần vì chảy máu âm đạo. Siêu âm phát hiện nhau tiền đạo trung tâm - biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể gây xuất huyết ồ ạt bất kỳ lúc nào, nhất là trong quá trình chuyển dạ. Trước khuyến cáo nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn của các bác sĩ tuyến trước, chị quyết định đến TP HCM tìm cơ hội giữ con.

Thai phụ được theo dõi sát sao, đặc biệt trong ba lần nhập viện cấp cứu vì xuất huyết âm đạo. Có thời điểm, bác sĩ còn nghi ngờ mắc nhau cài răng lược, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhờ phác đồ điều trị hợp lý cùng sự phối hợp của y bác sĩ nhiều chuyên khoa, thai kỳ cuối cùng vẫn được duy trì an toàn đến tuần 37. Em bé khóc vang chào đời trong ca mổ lấy thai, người mẹ an toàn, khiến gia đình hạnh phúc nghẹn ngào sau chuỗi ngày dài sống trong lo lắng và bất an.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều lần sợ hãi khi vợ phải nhập viện liên tục vì chảy máu, cảm ơn các y bác sĩ đã mang đến bình an cho hai mẹ con", chồng bệnh nhân nói.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Uyên, đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt. Tình trạng nhau tiền đạo trung tâm xảy ra với tỷ lệ chỉ khoảng 0,4-0,5%, tức khoảng 4 đến 5 người trong 1.000 ca thai nghén. Trước khi mổ lấy thai, các bác sĩ đã hội chẩn và loại trừ khả năng nhau cài răng lược. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp có nhau cài răng lược, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương án can thiệp, phối hợp với Khoa Tim mạch can thiệp (DSA). Sự phối hợp của nhiều chuyên khoa đã giúp cuộc mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.

Nhau tiền đạo là một tình trạng bánh nhau bám bất thường ở đoạn dưới tử cung, có thể che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Điều này dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng của mẹ bầu và thai nhi. Trong đó, việc xuất huyết ồ ạt có thể xảy ra tự nhiên, đột ngột, tái phát nhiều lần, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi chuyển dạ. Mất máu nhanh chóng khiến sản phụ choáng, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Sản phụ cũng dễ băng huyết sau sinh do chảy máu từ nơi nhau bám. Những trường hợp này thường gây sinh non do chảy máu phải chấm dứt thai kỳ sớm hoặc do kích thích cơn gò tử cung. Nguy cơ nhau cài răng lược cũng rất cao, nhất là ở sản phụ có vết mổ cũ, khiến việc nhau tróc ra khó khăn, chảy máu không kiểm soát được. Nhiều trường hợp, do máu chảy nhiều sau sinh, phải cắt tử cung để cứu mẹ.

Thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn. Thực hiện siêu âm tầm soát, nhất là ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ. Những trường hợp nhau tiền đạo, đặc biệt là nhau cài răng lược, nên được theo dõi và điều trị tại bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa như sản, gây mê hồi sức, sơ sinh và can thiệp mạch máu.

Lê Phương