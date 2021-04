Mẹ Mark Wahlberg qua đời

MỹNgôi sao truyền hình Alma Wahlberg - mẹ tài tử Mark Wahlberg - qua đời ở tuổi 78, hôm 18/4.

Diễn viên Mark Wahlberg nói lời chia tay mẹ trên Twitter: "Hãy yên nghỉ nhé, thiên thần của con". Anh trai Mark - Donnie Wahlberg - viết trên Instagram: "Đã đến lúc mẹ yên nghỉ. Con yêu mẹ, nhớ mẹ, cảm ơn mẹ và sẽ luôn vinh danh mẹ, hôm nay và mãi mãi về sau". Gia đình không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Theo tờ NZ Herald, bà Alma bị suy giảm trí nhớ vài năm trở lại đây.

Bà Alma Wahlberg (trái) và con trai Mark Wahlberg. Ảnh: AP.

Alma Wahlberg sinh ra và lớn lên tại Boston, từng làm y tá và nhân viên ngân hàng. Năm 1965, bà cưới Donald Wahlberg - một cựu chiến binh và có chín con chung trước khi ly dị năm 1982. Ông Donald qua đời năm 2008.

Sau khi nghỉ hưu, Alma nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Wahlburgers cùng các con. Show xoay quanh việc gia đình Wahlberg kinh doanh một nhà hàng đồ ăn nhanh tại Boston, phát sóng từ năm 2014 đến 2019. Bà Alma là chủ nhà hàng và phụ trách nấu nướng.

Mark Wahlberg, sinh năm 1971, là tài tử người Mỹ. Anh từng góp mặt trong nhiều bom tấn như Planet of the Apes, The Italian Job, Ted và đóng chính hai phần phim Transformers. Năm 2017, Wahlberg đứng đầu danh sách nam diễn viên kiếm tiến giỏi nhất thế giới của tạp chí Forbes. Năm ngoái, anh đứng thứ ba trong danh sách này, xếp dưới The Rock và Ryan Reynolds.

Phương Mai (theo USA Today)