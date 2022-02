Mẹ con travel blogger như hai chị em

Mỗi lần đăng ảnh du lịch cùng mẹ, Khôi lại nhận được những lời bình luận "nhìn như hai chị em".

Mạnh Tiến Khôi, sinh năm 1993, hiện là một blogger du lịch có sức ảnh hưởng. Chàng trai 29 tuổi sở hữu 3 nền tảng mạng xã hội được nhiều người theo dõi. Trong đó TikTok có 1,3 triệu người, Facebook và Instagram có khoảng 200.000 lượt.

Hồi còn bé, Khôi nghĩ mọi thứ đều như nhau và cảm thấy không có gì đáng chiêm ngưỡng để phải mất thời gian đi du lịch. Đồng thời, mẹ anh làm kinh doanh nên cũng khá bận. Hai mẹ con vì thế ít có cơ hội đi du lịch với nhau. Lớn lên, suy nghĩ trưởng thành hơn, thấy cần thời gian thư giãn cho bản thân, Khôi bắt đầu "nghiện" những chuyến đi và trở thành một blogger du lịch.

Làm nghề này, Khôi có cơ hội khám phá nhiều cảnh đẹp và điều thú vị xuyên suốt 63 tỉnh thành. Vì vậy, Khôi nảy ra ý tưởng đưa mẹ 50 tuổi đi du lịch nhiều nơi, tranh thủ cùng với những chuyến công tác của mình để bà tận hưởng. "Mình luôn suy nghĩ nhiều về câu nói: 'Bạn có thời gian, nhưng cha mẹ thì không'. Mỗi ngày chúng ta lớn hơn thì cha mẹ đều già đi nên khi mẹ còn khoẻ, mình muốn được đưa mẹ đi nhiều nơi hơn nữa", Khôi chia sẻ.

Chuyến đi đầu tiên của hai mẹ con là ở Phú Quốc.

Chuyến đi đầu tiên của hai mẹ con là đến Phú Quốc vào tháng 4/2021. Đối với nhiều người, đó có thể là sự xuất phát muộn cho mong ước đưa mẹ đi khắp Việt Nam của Khôi, song anh cho rằng, khi đã trưởng thành và kinh tế đủ vững thì mới có thời gian để đưa mẹ đi cùng. Việc bắt đầu không bao giờ muộn.

Kể từ đó, những chuyến đi của hai mẹ con khi đăng tải lên mạng xã hội đều được cộng đồng du lịch quan tâm, để lại nhiều bình luận và thu về nhiều lượt yêu thích, trung bình từ 1.000 đến hơn 10.000 lượt. Những bức ảnh thường được hai mẹ con tự chụp cho nhau. Nếu chụp chung, Khôi sẽ dựng chân máy rồi căn góc trước. Đa phần các bình luận trên mạng xã hội đều khen mẹ Khôi trẻ, chụp ảnh cùng trông như hai chị em. "Bộ ảnh nào mình chụp với mẹ cũng được mọi người hưởng ứng rất nhiều nên mình vui và mẹ cũng vui", Khôi hăm hở nói.

Hai mẹ con Mạnh Tiến Khôi check-in ở Phan Thiết, mặc đồ tone sur tone.

Khôi tự nhận là hai mẹ con rất hợp nhau trong việc ăn uống, đi du lịch, thậm chí cả việc "sống ảo". Anh là người chủ động lên kế hoạch và sắp xếp, soạn đồ cho mẹ, phối màu thế nào để lên hình đẹp. Chính vì thế, mẹ Khôi luôn để anh chủ động và yên tâm khi đi cùng con mình. Khôi cho biết, mẹ anh có sức khoẻ khá tốt và dễ "chiều". Tuy nhiên, nỗi sợ lớn nhất của mẹ anh là nắng. Bà rất sợ nắng nên khi chụp ảnh gặp nắng đều phải làm mọi việc nhanh nhất có thể.

Mẹ Khôi cho biết, bà rất thích đi cùng con trai, cảm thấy như hai người bạn: "Ít khi tôi có cơ hội ra ngoài trải nghiệm nên không còn gì hạnh phúc hơn khi được đi du lịch cùng con tới nơi có cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lại còn được con chuẩn bị, lo lắng cả khoản trang phục. Đặc biệt, hai mẹ con có nhiều tấm ảnh đẹp để lưu giữ với nhau nên thích lắm".

Hai mẹ con đã đi được khoảng 15 tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình... Vì diễn biến căng thẳng của dịch bệnh nên Khôi phải huỷ khá nhiều chuyến đi trong năm 2021 để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của mẹ. Trong năm nay, anh muốn đưa mẹ quay trở lại những hành trình. Đặc biệt, do nhiều nước đã mở cửa trở lại đón khách Việt Nam, Khôi dự định sẽ đưa mẹ đi Phuket (Thái Lan) và Bali (Indonesia) trong thời gian gần nhất. Còn ở Việt Nam, hai địa điểm anh muốn đưa mẹ tới trong thời gian sắp tới là Hội An và Đà Nẵng.

Trung Nghĩa

Ảnh: Mạnh Tiến Khôi