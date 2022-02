Indonesia mở cửa du lịch, sống chung với Covid-19

Indonesia đang đối mặt với đợt bùng dịch lần ba, nhưng vẫn quyết mở cửa du lịch Bali, coi đó như chương trình thí điểm sống chung với đại dịch.

Ngày 8/2, Indonesia có gần 37.500 ca mắc mới trên khắp đất nước và là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 8/2021. Công suất lấp kín giường tại các bệnh viện ở thủ đô Jakartar là 63% (tháng 1 là 45%). Ngày 7/2, khu vực Jakarta, Bali, Yogyakarta và Bandung ở Tây Java được xếp vào mức hạn chế xã hội cao. Điều này khiến các trung tâm thương mại, nhà hàng chỉ hoạt động với 60% công suất và với các đền thờ là 50%.

Tuy nhiên, giới chức nước này cũng nhiều lần nói về việc không ban hành thêm các hạn chế ở Java, Bali hay nhiều đảo khác và mở cửa hoàn toàn đảo Bali với quốc tế từ 4/2. Họ cho rằng quốc gia đã chuẩn bị kỹ càng so với mùa hè năm ngoái, khi biến thể Delta khiến hệ thống y tế nước này rơi vào khủng hoảng.

Bà Nia Niscaya, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo, mô tả việc mở cửa Bali là "kế hoạch thí điểm". "Chúng tôi phải xây dựng lòng tin, phải mở cửa lại đón khách quốc tế. Nếu không, chúng tôi không thể biết được mình có thể đạt được gì hoặc cần cải thiện những gì để khởi động lại du lịch ở Bali trong đại dịch".

Để hút khách đến Bali, chính phủ đang tiếp thị chương trình cách ly 5 ngày như một "kỳ nghỉ nháp". Trong thời gian này, du khách có thể rời phòng tại một trong 5 khách sạn được phê duyệt trên đảo để tham gia vào các hoạt động công cộng, trong các khu vực dành riêng cho họ. Ba trong số 5 khách sạn nằm trong một tổ hợp sang trọng ở Nusa Dua. Nơi này cung cấp các hoạt động yoga vào buổi sáng, tô tượng, thiền hoặc học các lớp nấu ăn.

Khách du lịch cũng có thể chọn nhâm nhi đồ uống trong các biệt thự riêng, nơi có thể làm mọi thứ miễn là không bước ra khỏi khu phức hợp. Chi phí cho 5 ngày này khoảng 700-1.000 USD. Những khách sạn này cung cấp đầy đủ nơi dành riêng cho khách du lịch đang cách ly, và cả nơi ở của nhân viên. Do đó, nhân viên sẽ không tiếp xúc với người ngoài, ngoại trừ khách du lịch. Điều này được tin rằng sẽ làm ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.

Rủi ro cao

Về việc có bổ sung các biện pháp hạn chế nếu các ca nhiễm tiếp tục tăng, bà Niscaya nói rằng Indonesia đang dựa vào các quy trình nghiêm ngặt bảo vệ sức khỏe, tỷ lệ tiêm chủng cao để ngăn chặn sự lây lan.

Dân số Bali hơn 4,2 triệu người, hiện tỷ lệ tiêm chủng hơn 100% (do tính cả tiêm cho những người nước ngoài), tỷ lệ nhập viện do trở nặng thấp. Đây là tỉ lệ tiêm chủng cao thứ hai, sau Jakarta. "Đừng lo lắng nếu số ca bệnh tặng nhiều. Điều quan trọng là tỷ lệ nhập viện, tử vong thấp so với làn sóng dịch bệnh trước đó. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát", Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nói.

Dù vậy, nhà dịch tễ học, tiến sĩ bác sĩ Dicky Budiman Đại học Griffith, Australia cho biết việc mở cửa biên giới của Bali vẫn là "rủi ro cao". Bali có tỷ lệ tiêm chủng rất tốt nhưng Budiman cho rằng không nên chủ quan, nhất là nguy cơ cộng đồng không tự giác trong việc tuân thủ các quy trình y tế. Ngoài ra, nếu chính phủ không thể kiểm soát được chặt chẽ những ca nhiễm mới, thì việc mở lại vẫn gặp rủi ro. Budiman dự đoán đợt bùng phát thứ ba này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 2, hoặc đầu tháng 3. Ông lo lắng hệ thống y tế ở hai nơi này, vốn chỉ được đánh giá là trung bình, sẽ bị quá tải dù biến thể Omicron có tỷ lệ nhập viện thấp.

"Trong làn sóng thứ hai do Delta gây ra, 20% bệnh nhân nhập viện, 5% trở nặng. Đối với Omicron, con số nhập viện là 10%. Còn lại mọi người đều không có triệu chứng, hoặc nhẹ. Nhưng 10% dân số Indonesia cũng là một con số rất lớn rồi và nó vẫn đủ sức khiến hệ thống y tế sụp đổ", Budiman nói.

Không có thời điểm hoàn hảo

Nhiều chuyên gia cho rằng động thái mở cửa đón du khách từ đầu tháng 2 vẫn là một rủi ro cao. Số khác lại nói rằng, không có thời điểm nào gọi là hoàn hảo để mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh.

Khi được hỏi về quyết định cho phép các chuyến bay thẳng quốc tế đến Bali trong bối cảnh biến chủng Omicron đang bùng phát, Chính phủ Indonesia cho rằng chúng ta đang sống chung với dịch bệnh. Nếu đợi Covid-19 hoàn toàn bị xóa sổ thì sẽ không bao giờ biết được Bali bao giờ mới mở cửa. "Đây là nỗ lực để chúng tôi thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Phải thử trước, rồi mới đánh giá sau".

Ngành du lịch Bali đã ca ngợi việc mở cửa lại và chào đón chương trình. Họ tin rằng đây là một trong những biện pháp tốt nhất để khôi phục lại nền kinh tế vốn đã bị tàn phá bởi đại dịch trong hai năm qua. Trước dịch, du lịch đóng góp 66% nền kinh tế của hòn đảo, cùng một triệu việc làm. Nền kinh tế Bali giảm 2,4% vào năm 2020 và 9,33% vào năm 2021.

"Chính phủ không sợ khi mở cửa. Người dân Bali thì đánh giá cao việc này", Putu Winastra, Chủ tịch Hiệp hội các cơ quan Du lịch & Lữ hành Indonesia tại Bali, nói. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là duy trì các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh. "Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để mở cửa ư? Không có thời điểm nào là thích hợp cả. Chúng ta có thể nhìn sang Thái Lan, họ mở của Phuket khi tỷ lệ tiêm chủng mới đạt 60% dân số địa phương. Nhưng họ vẫn dám mở cửa đón khách quốc tế".

Hiệp hội bên cạnh việc hoan nghênh sáng kiến khởi động kỳ nghỉ của chính phủ còn hy vọng chính sách yêu cầu du khách cách ly 5 ngày sớm được xóa bỏ. Động thái này sẽ khuyến khích du khách ghé thăm nhiều hơn. "Nếu chỉ để có một kỳ nghỉ mà phải đối mặt với quá nhiều chính sách phức tạp, có thể nhiều người sẽ không đến Bali", Winastra nói.

Anh Minh (Theo SCMP)

