Mẹ con siêu mẫu Heidi Klum khoác áo Lê Thanh Hòa

Siêu mẫu Đức Heidi Klum và con gái Leni mặc áo lông Lê Thanh Hòa thiết kế trong bộ ảnh thời trang.

Hôm 7/6, tạp chí Super tung bộ ảnh của hai mẹ con siêu mẫu trên Instagram. Heidi Kulm diện bodysuit đen xẻ ngực, đính lông đà điểu. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Sa Vũ ra mắt hồi tháng 4/2022. Siêu mẫu phối đơn giản cùng tất da chân và giày cao gót. Ngoài lông vũ, nhiều viên đá Swarovski được đính xen kẽ trên áo, tăng hiệu ứng bắt mắt.

Lê Thanh Hòa cho biết trang phục mất năm ngày thực hiện với ba người thợ đính thủ công.

Siêu mẫu Heidi diện bodysuit của Lê Thanh Hòa. Ảnh: Super

Con gái cô - người mẫu Leni Klum - cũng diện một chiếc áo lông đà điểu, nhưng nổi bật với màu hồng Barbie. Thiết kế đính lông trên nền vải lưới, nhấn nhá bằng các hạt sequin lấp lánh, nằm trong bộ sưu tập An.

Nhà thiết kế cho biết trang phục đều là các phiên bản gốc, được anh gửi sang Mỹ cho cặp sao thử và chụp hình từ hồi tháng 3. "May mắn các thiết kế đều vừa với số đo của hai mẹ con siêu mẫu nên tiết kiệm được thời gian thử đồ cũng như thực hiện bộ ảnh", Lê Thanh Hòa nói.

Leni Klum dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Leslie Kee. Ảnh: Super

Heidi Klum 50 tuổi, là siêu mẫu thành công bậc nhất của làng mốt. Cô cũng là người mẫu Đức đầu tiên làm "thiên thần" cho hãng nội y Victoria's Secret. Cô từng có thu nhập cao thứ hai thế giới trong năm 2011, theo Forbes. Tính đến hết tháng 5, khối tài sản ròng của siêu mẫu là 200 triệu USD.

Leni Klum 18 tuổi, là con gái của Heidi Klum và tình cũ - ông bầu làng đua xe công thức 1 Flavio Briatore. Cô được mẹ ủng hộ phát triển sự nghiệp người mẫu và việc học đại học ở New York. Siêu mẫu giúp con gái lên kế hoạch và ký kết các hợp đồng làm mẫu.

Leni thừa hưởng vóc dáng của mẹ, khuôn mặt hài hòa, được đánh giá là gương mặt tiềm năng bên cạnh Kaia Gerber, Lily-Rose Depp, Georgia May Jagger và Lila Grace Moss - các con gái của thế hệ người mẫu nổi tiếng. Người đẹp bước chân vào sự nghiệp người mẫu năm 16 tuổi hồi tháng 12/2020 khi cùng mẹ lên bìa Vogue Đức. Cô từng trình diễn ở thời trang Berlin, show cao cấp Alta Moda của Dolce & Gabbana.

Con gái Heidi Klum làm mẫu nội y ở tuổi 18 Mẹ con siêu mẫu Heidi Klum làm mẫu nội y cho hãng Intimissimi. Video: Intimissimi

Lê Thanh Hòa, 38 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.

Từ đầu năm tới nay, các thiết kế của Lê Thanh Hòa được nhiều sao quốc tế lựa chọn nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng kỹ thuật số. Trong số các sao diện đồ của anh có những cái tên nổi bật như Paris Hilton, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ Janet Yang.

Halle Bailey diện thiết kế màu trắng của Lê Thanh Hòa hồi tháng 5. Ảnh: HC

Trước mẹ con Heidi Klum, diễn viên Halle Bailey cũng chọn đầm Lê Thanh Hòa tại chương trình LIVE with Kelly and Mark để quảng bá cho The Little Mermaid hồi tháng 5. Thiết kế gồm crop top và chân váy cạp cao cắt laser tạo hiệu ứng 3D, thuộc bộ sưu tập Shadow.

Ý Ly