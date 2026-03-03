Tôi thấy bất công khi kết hôn rồi phải ưu tiên lo cho nhà chồng

Bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đầy đủ, vậy mà khi đi làm, phần lớn công sức và tiền bạc lại dành cho nhà chồng.

Tôi luôn trăn trở một vấn đề. Tôi hiểu rằng khi đi lấy chồng thì nên cố gắng sống hòa hợp và vui vẻ nhất có thể. Tuy nhiên, tôi lại không hợp tính mẹ chồng. Giải pháp của tôi là hạn chế giao tiếp. Nhìn chung mọi chuyện vẫn ổn, không có mâu thuẫn lớn trong gia đình chồng. Điều khiến tôi băn khoăn là tâm lý: khi đã lấy chồng, tôi mặc định phải lo lắng toàn bộ cho gia đình chồng, trong khi bố mẹ ruột lại không thể chăm lo nhiều. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con, hoàn cảnh gia đình không tiện nói rõ. Tôi vẫn đi làm, vẫn gửi bố mẹ chút tiền nhưng số tiền không nhiều. Gia đình chồng chỉ có tôi và chồng là lao động chính, điều kiện bình thường nên hai vợ chồng phải cố gắng rất nhiều.

Trong quá trình chung sống, không tránh khỏi những va chạm giữa tôi và mẹ chồng, hoặc giữa tôi và chồng. Những lúc đó, tôi thường cảm thấy ức chế và nghĩ đến sự bất công đối với bố mẹ mình. Bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đầy đủ, vậy mà khi đi làm, phần lớn công sức và tiền bạc lại dành cho nhà chồng. Mẹ chồng mặc định tôi về đây là phải lo toàn bộ, mọi chi phí đều từ vợ chồng tôi, bà không còn trách nhiệm gì nữa. Dù vậy, bà cũng có đóng góp: ở nhà trông cháu, đưa cháu đi học, giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi để bà nghỉ làm ruộng nhiều năm nay, vừa để bà giữ sức khỏe, vừa để hỗ trợ chăm sóc các cháu.

Điều tôi muốn hỏi là: tâm lý của tôi có bình thường không? Hay tôi đang ích kỷ vì cảm thấy không phục khi sống ở nhà chồng, hoặc vô trách nhiệm với bố mẹ ruột? Mong được mọi người chia sẻ.

Thúy Uyên