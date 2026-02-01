Tôi khó sống với mẹ chồng vì có bầu trước cưới

Mẹ chồng ngày nào cũng soi mói: từ cách tôi ăn, cách tôi nằm, cách tôi chăm con.

Tôi lỡ có bầu trước khi cưới. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, trong mắt mẹ chồng, tôi đã là đứa con dâu không ra gì. Bà khinh tôi ra mặt, không nói nặng lời nhưng từng ánh nhìn, từng câu nói đều khiến tôi thấy tủi thân. Lễ nạp tài, ăn hỏi, bà chỉ chi đúng 10 triệu đồng rồi nói thẳng sẽ không giúp nuôi cháu. Hàng tháng, hai vợ chồng tôi còn phải đóng cho bà 3 triệu tiền ăn, tiền điện nước. Đám cưới cũng tự lo hết.

Bố mẹ tôi vì thương con, sợ cháu sinh ra không có bố nên đành cắn răng cho tôi về nhà chồng. Tôi biết bố mẹ đau lòng lắm, còn tôi vừa mang thai vừa sống trong cảm giác thấp thỏm, tự trách bản thân vì đã khiến mọi thứ thành ra như vậy. Chồng thương tôi, chịu khó, luôn đứng về phía vợ nhưng anh cũng rất khó xử vì mẹ. Mẹ chồng ngày nào cũng soi mói: từ cách tôi ăn, cách tôi nằm, cách tôi chăm con. Tôi mệt mỏi vô cùng. Có lúc tôi xin về ngoại cho đỡ ngột ngạt nhưng bà không cho.

Chúng tôi đang học dở thì có bầu nên phải nghỉ, kinh tế chưa ổn định. Chồng tôi xin mẹ để khi nào ổn hơn sẽ gửi tiền phụ giúp nhiều hơn nhưng bà không chịu nghe. Tôi mới sinh chưa được một tháng, không có sữa nên phải cho con uống sữa ngoài. Bà nói không nuôi con giúp, tôi cũng không dám ý kiến gì, vì con là do vợ chồng tôi sinh ra. Nhưng có những chuyện nhỏ làm tôi đau lòng lắm. Bà mua quần áo cho con của bạn bà, còn cháu ruột của bà thì không. Nhiều đêm ôm con khóc thầm, tôi tự hỏi không biết rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao. Tôi chỉ mong có một chút cảm thông, một chút nhẹ nhàng để còn có sức mà làm mẹ, làm vợ, chứ cứ thế này, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Thanh Hà