Mẹ bầu chín tháng thắng America's Got Talent 2025

MỹJessica Sanchez vô địch America's Got Talent mùa thứ 20 với tiền thưởng một triệu USD, khi đang mang thai con đầu lòng.

Jessica Sanchez biểu diễn "Die With A Smile" Jessica Sanchez trình diễn bài hát "Die With A Smile" trên sân khấu America's Got Talent. Video: AGT

Vòng chung kết diễn ra trong hai đêm 23 và 24/9 (giờ California) tại trung tâm hội nghị Pasadena Civic Auditorium, California. Jessica Sanchez vượt qua chín thí sinh còn lại để giành danh hiệu quán quân. Trên sân khấu, cô bật khóc khi nghe người dẫn chương trình Terry Crews công bố kết quả. Theo People, thí sinh có hành trình đáng nhớ với America's Got Talent (AGT) vì cô từng tham gia AGT mùa một vào năm 10 tuổi.

Trong vòng loại cuối, Jessica Sanchez thể hiện giọng ca nội lực qua bản hit Die With A Smile của Bruno Mars và Lady Gaga. Phần thi nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo gồm nhà sản xuất Simon Cowell, danh hài Howie Mandel, diễn viên Sofía Vergara và ca sĩ Mel B.

MC công bố Jessica Sanchez chiến thắng America's Got Talent 2025 MC công bố Jessica Sanchez là người chiến thắng tối 24/9. Video: AGT

Sofia Vergara là người nhận xét đầu tiên, cho biết chưa từng nghe giọng hát nào như của Sanchez. Theo Mel B, sau mỗi lần xuất hiện, thí sinh truyền tải nhiều cảm xúc, niềm đam mê hơn. "Dù hát ca khúc nào, giọng của bạn luôn hoàn hảo và chính xác từng nốt", Mel B nói thêm.

Nghệ sĩ Howie Mandel nói đồng ý với ý kiến của các thành viên, gọi đây là tiết mục tuyệt nhất đêm chung kết. Simon Cowell cho rằng Sanchez tiến bộ hơn 10% so với phần thi trước, đánh giá đây là màn trình diễn hay nhất của cô từ trước đến nay. Ngoài ra, Cowel nhận định việc Jessica Sanchez trở lại AGT trùng dịp kỷ niệm 20 năm chương trình ra mắt có ý nghĩa quan trọng.

"Điều quan trọng là bạn đã cho mọi người thấy ngay cả khi không chiến thắng trong lần đầu dự thi, bạn vẫn luôn tin vào bản thân", giám khảo nói thêm.

Jessica Sanchez trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ mùa 1 năm 2006. Ảnh: Instagram/ AGT

Hiện tiết mục chung kết của cô thu hút hơn một triệu lượt xem từ YouTube. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ ấn tượng khi thấy Sanchez giữ vững chất giọng dù thai đã lớn. Theo kinh nghiệm của một số khán giả, nhiều sản phụ thường bị hụt hơi khi thai kỳ ở những tuần cuối, khó có thể giữ sức như cô.

Một tài khoản viết: "Jessica Sanchez không chỉ biểu diễn, cô ấy còn làm nên lịch sử khi để vừa mang thai chín tháng, vừa mang đến một giọng hát đầy nội lực và duyên dáng. Đây là không chỉ là tài năng, mà còn tình yêu và sự cống hiến hết mình. Cô ấy xứng đáng chiến thắng".

Jessica Sanchez hát "Golden Hour" tại America's Got Talent 2025 Ca sĩ thể hiện ca khúc "Golden Hour" với tiết mục minh họa của bộ đôi nghệ sĩ nhào lộn Sirca Marea. Họ cũng top 10 thí sinh vào vòng chung kết. Video: AGT

Jessica Sanchez sinh năm 1995 tại California, là ca sĩ, diễn viên Mỹ gốc Philippine. Năm 2012, cô đoạt giải á quân cuộc thi American Idol mùa 11 và bắt đầu nổi tiếng. Năm 2013, Sanchez phát hành album đầu tay Me, You & the Music - đĩa nhạc xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng Billboard 200 vào tháng đầu ra mắt. Cùng năm, cô góp mặt trong phim âm nhạc Glee, đánh dấu lần đầu diễn xuất. Cô từng biểu diễn cho cuộc thi Miss Universe Philippine năm 2023.

Những năm gần đây, cô không còn nhiều dự án. Trong cuộc phỏng vấn với tờ San Diego Union-Tribute gần đây, ca sĩ thừa nhận ngày trẻ từng có thời gian thấy lạc lối trong công việc, không còn yêu âm nhạc vì ngành này có nhiều yêu cầu buộc phụ nữ phải tuân theo. Năm 2021, cô kết hôn kỹ thuật viên ánh sáng, nhà sản xuất show Rickie Gallardo.

America's Got Talent ra đời năm 2006, là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC. Năm nay, show lên sóng từ ngày 27/5, do danh hài Terry Crews dẫn dắt. Người chiến thắng năm ngoái là nhân viên lao công Richard Goodall với khả năng ca hát.

Á quân năm nay là rapper Chris Turner với khả năng rap freestyle (ngẫu hứng) sau khi nhận đề bài từ ban giám khảo. Xếp thứ ba là giọng ca Jourdan Blue. Hạng tư và năm lần lượt là dàn đồng ca Leo High School Choir và nhóm nghệ sĩ trình diễn ánh sáng LightWire.

Tiết mục trình diễn ánh sáng của nhóm LightWire Màn trình diễn của nhóm LightWire trong đêm chung kết. Video: AGT

