McGregor vận động tranh cử Tổng thống Ireland

IrelandNgôi sao UFC Conor McGregor tuyên bố tiếp tục theo đuổi cuộc đua trở thành Tổng thống Ireland, song đối mặt nhiều trở ngại cả về pháp lý lẫn dư luận.

Hôm 4/9, McGregor đăng video trước tòa nhà chính phủ ở Dublin, tái khẳng định lập trường chống nhập cư và quan điểm dân túy, đồng thời hứa sẽ giải quyết tình trạng gia tăng trẻ em vô gia cư nếu đắc cử. Võ sĩ tự mô tả mình là "bậc thầy võ thuật, một người luôn tìm giải pháp", và kêu gọi người ủng hộ liên hệ các hội đồng địa phương để vận động đề cử.

Conor McGregor trong video tuyên bố tiếp tục theo đuổi cuộc đua trở thành Tổng thống Ireland được đăng trên mạng xã hội ngày 4/9.

Theo luật bầu cử Ireland, ứng viên tổng thống phải trên 35 tuổi và được ít nhất 20 thành viên Oireachtas (Quốc hội Ireland) hoặc ít nhất bốn hội đồng địa phương đề cử. Hạn chót để McGregor đáp ứng điều kiện là ngày 24/9, trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào 24/10.

"Các nghị sĩ địa phương là xương sống của cộng đồng", McGregor cho biết. "Họ làm việc chăm chỉ và mang lại nhiều giá trị cho người dân hơn so với Oireachtas, vốn liên tục khiến đất nước thất vọng. Nếu bạn cảm thấy tiếng nói của mình bị phớt lờ, bàn tay bị trói buộc, cộng đồng bị bỏ rơi, tôi kêu gọi bạn đứng cùng tôi. Hãy đề cử tôi và tôi sẽ mang lại cho các bạn quyền lực thực sự để được lắng nghe".

Thông điệp này trái ngược với tuyên bố đầy tự tin ngày 27/8, khi anh khẳng định có đủ điều kiện để ra tranh cử. McGregor chính thức công bố ý định tham gia cuộc đua vào tháng 3, chỉ vài ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân Ngày Thánh Patrick.

Conor McGregor (trái) trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/3/2025. Ảnh: SIPA

Tuy nhiên, tham vọng của McGregor vấp phải phản ứng mạnh từ giới chính trị. Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Simon Harris nhận định võ sĩ 37 tuổi "gần như không có cơ hội và đại diện cho những gì tệ hại nhất ở chúng ta".

Harris nhắc lại việc McGregor từng bị tòa dân sự kết luận liên quan một vụ cưỡng bức năm 2018, cho rằng anh không thể hiện được những giá trị mà người dân Ireland mong muốn ở một nguyên thủ. "Chúng ta sống trong một nền dân chủ. Bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm đề cử. Nhưng khả năng McGregor nhận được là rất nhỏ", Phó Thủ tướng nói.

McGregor lập tức đáp trả, cáo buộc Harris cố tình bôi nhọ và khẳng định chiến dịch tranh cử của anh đang tập trung vào các vấn đề được nhiều người Ireland quan tâm. Võ sĩ cũng kêu gọi Phó Thủ tướng từ chức và cam kết sẽ đem lại trách nhiệm giải trình nếu đắc cử.

McGregor xuất hiện trên võ đài O2 trước trận quyền Anh hạng nặng giữa Anthony Joshua với Robert Helenius tại London, Anh ngày 12/8/2023. Ảnh: Reuters

McGregor đang có 22 trận thắng, thua 6, từng giành đai hạng lông, hạng nhẹ của UFC, và là võ sĩ UFC đầu tiên giữ chức vô địch ở hai hạng cân cùng một lúc. Anh được xem là ông vua thu hút khán giả mua lượt xem trực tiếp (pay-per-view) của UFC, khi góp mặt trong năm sự kiện có doanh thu cao nhất. Võ sĩ 37 tuổi được Forbes xếp hạng là VĐV có thu nhập cao nhất thế giới năm 2021, với 180 triệu USD. Anh cũng có tên trong danh sách năm 2018, khi bỏ túi 99 triệu USD và đứng thứ tư.

Sự nghiệp của McGregor gắn liền với MMA, nhưng trận đấu nâng tầm anh lên siêu sao trong ngành thể thao là màn so găng với "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather ở đài quyền Anh tháng 8/2017. McGregor thua võ sĩ Mỹ nhưng vẫn kiếm về 100 triệu USD ở trận đấu nặng tính biểu diễn.

Nhưng thời gian qua, McGregor chỉ được nhắc đến trong những vụ bê bối. Anh nhổ nước bọt vào mặt một người đàn ông, khi người này thể hiện sự ủng hộ với kình địch Khabib Nurmagomedov, bị cáo buộc quấy rối tình dục một rapper nổi tiếng và âu yếm một người phụ nữ lạ mặt khi đón sinh nhật tuổi 37.

Võ sĩ người Ireland cũng thua kiện vụ tấn công tình dục trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp Nikita Hand năm 2018, và bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong phòng vệ sinh sau trận chung kết NBA tại Miami, Mỹ vào tháng 6/2023.

Vì thế, dư luận trong nước đang hoài nghi liệu võ sĩ lừng danh có đủ uy tín chính trị để trở thành nguyên thủ của một quốc gia châu Âu.

Hồng Duy tổng hợp