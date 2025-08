Những vụ bê bối của McGregor

Đập phá xe bus UFC, bị bắt giam tại New York. Tháng 4/2018, sau một sự kiện truyền thông của UFC 223 tại Brooklyn, McGregor bất ngờ xuất hiện cùng nhóm người tại khu vực hậu trường và tấn công một chiếc xe buýt chở các võ sĩ. Camera ghi lại cảnh anh ném một xe đẩy kim loại vào cửa kính, khiến kính vỡ tung và làm một số võ sĩ bị thương do trúng mảnh vỡ. Hai người trong số đó, Michael Chiesa và Ray Borg, phải rút khỏi các trận đấu sắp tới do chấn thương ở mặt và mắt.

Mục tiêu chính trong vụ tấn công là Khabib Nurmagomedov, người đang có mặt trên chiếc xe buýt bị McGregor phá hoại. Trước đó vài ngày, Khabib xô xát với Artem Lobov - bạn thân và đồng đội lâu năm của McGregor tại khách sạn của UFC. McGregor được cho là đã bay gấp từ Ireland sang Mỹ để "dằn mặt" đối thủ, nhưng sự việc đã nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chủ tịch UFC Dana White chỉ trích McGregor, gọi đây là "hành vi ghê tởm và không thể chấp nhận", đồng thời cho rằng vụ việc khiến hình ảnh giải đấu bị tổn hại nghiêm trọng. Hàng loạt trận đấu tại UFC 223 buộc phải thay đổi hoặc hủy bỏ, kéo theo thiệt hại lớn về tài chính và uy tín cho cả ban tổ chức lẫn các võ sĩ bị liên lụy.