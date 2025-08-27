Cựu vương UFC Conor McGregor gây tranh cãi khi đánh không nương tay với hai võ sĩ trẻ trong buổi tập đối kháng tại Italy.

Video buổi tập của McGregor cuối tuần qua được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Trong buổi tập này, cựu vương UFC không nương tay, liên tục ép bạn tập không còn đường lùi và ra đòn hết sức.

McGregor đánh túi bụi bạn tập Conor McGregor đánh bạn tập.

Trên mạng xã hội X, nhiều tài khoản bất bình với phong cách tập luyện của McGregor. "Vẫn là một màn trình diễn đáng xấu hổ. Anh ta chỉ còn là cái bóng của chính mình", một người viết.

Thậm chí, có ý kiến gay gắt: "Đánh đấm với mấy đứa trẻ 12 tuổi, thật thảm hại".

Ngược lại, vẫn có một bộ phận người hâm mộ bênh vực võ sĩ người Ireland, cho rằng đây là cơ hội quý giá để các tay đấm trẻ trải nghiệm thực chiến.

"McGregor đang giúp họ trưởng thành", một tài khoản bình luận.

"McGregor là một thầy giỏi, bởi không ai trong lồng bát giác sẽ nương tay với họ", người khác viết.

McGregor đăng ảnh nộp mẫu cho các chuyên gia kiểm tra doping của UFC. Ảnh: Instagram / TheNotoriousMMA

Tháng trước, McGregor đã quay lại chương trình kiểm tra doping ngẫu nhiên của UFC, cho kết quả âm tính và tiến gần hơn tới màn tái xuất. Võ sĩ 37 tuổi không thi đấu chuyên nghiệp từ khi lật cổ chân và thua Dustin Poirier ở sự kiện UFC 264 hồi tháng 7/2021. Anh từng tuyên bố tái xuất bằng trận gặp Michael Chandler tại Las Vegas ngày 29/6/2024, nhưng trận đấu này không diễn ra.

Thời gian qua, McGregor chỉ được nhắc đến trong những vụ bê bối. Anh nhổ nước bọt vào mặt một người đàn ông, khi người này thể hiện sự ủng hộ với kình địch Khabib Nurmagomedov, bị cáo buộc quấy rối tình dục một rapper nổi tiếng và âu yếm một người phụ nữ lạ mặt khi đón sinh nhật tuổi 37.

Võ sĩ người Ireland cũng thua kiện vụ tấn công tình dục trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp Nikita Hand năm 2018, và bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong phòng vệ sinh sau trận chung kết NBA tại Miami, Mỹ vào tháng 6/2023.

Conor McGregor (trái) trong trận gặp Floyd Mayweather tại T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 26/8/2017. Ảnh: USA TODAY Sports

McGregor đang có 22 trận thắng, thua 6, từng giành đai hạng lông, hạng nhẹ của UFC, và là võ sĩ UFC đầu tiên giữ chức vô địch ở hai hạng cân cùng một lúc.

Anh được xem là ông vua thu hút khán giả mua lượt xem trực tiếp (pay-per-view) của UFC, khi góp mặt trong năm sự kiện có doanh thu cao nhất. Võ sĩ 37 tuổi được Forbes xếp hạng là VĐV có thu nhập cao nhất thế giới năm 2021, với 180 triệu USD. Anh cũng có tên trong danh sách năm 2018, khi bỏ túi 99 triệu USD và đứng thứ tư.

Sự nghiệp của McGregor gắn liền với MMA, nhưng trận đấu nâng tầm anh lên siêu sao trong ngành thể thao là màn so găng với "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather ở đài quyền Anh tháng 8/2017. McGregor thua võ sĩ Mỹ nhưng vẫn kiếm về 100 triệu USD ở trận đấu nặng tính biểu diễn.

Hồng Duy (theo The Sun)