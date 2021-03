MC châm chọc 'Emily in Paris' tại Quả Cầu Vàng

"Emily in Paris", phim có Lily Collins đóng chính, bị hai người dẫn chương trình Tina Fey và Amy Poehler mang ra đùa tại giải Quả Cầu Vàng 2021.

Tối 28/1 (theo giờ địa phương), Tina Fey nói trong phần mở đầu sự kiện: "Tôi nóng lòng muốn biết phim sẽ thắng giải nào. Tôi đã 'chạy khỏi nước Pháp' sau khi xem tập đầu của Emily in Paris". Fey chơi chữ, vì chạy khỏi nước Pháp (French Exit) cũng là tên phim được đề cử Quả Cầu Vàng năm nay.

Tina Fey (trái) và Amy Poehler tại Quả Cầu Vàng 2021, tổ chức trực tuyến do Covid-19. Ảnh: Business Insider.

Amy Poehler nói: "Mọi người đều thông cảm dù rất bực tức với cách chọn phim của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) - ban giám khảo giải Quả Cầu Vàng. Từng có nhiều phim 'rác' có phần hình ảnh đẹp lung linh được đề cử, vì họ thích chúng. Trong khi đó, nhiều diễn viên và phim gốc Phi bị phớt lờ".

Đầu tháng 2, khi danh sách đề cử được công bố, nhiều khán giả đã bất bình khi Emily in Paris có tên tại hai mục quan trọng - "Phim truyền hình hay nhất" và "Nữ chính xuất sắc dòng phim truyền hình", trong khi những tác phẩm có kịch bản tốt hơn như I May Destroy You hay Bridgerton trắng tay.

'Emily in Paris' Trailer "Emily in Paris". Video: Netflix.

Los Angeles Times nói hãng Paramount Television - thực hiện series Emily in Paris - đã tài trợ vé máy bay cho 30 thành viên của HFPA đến Pháp tham quan phim trường. Họ cũng được chiêu đãi "một kỳ nghỉ hai đêm tại khách sạn năm sao Peninsula, với giá phòng 1.400 USD một đêm, một buổi họp báo và ăn trưa tại bảo tàng nổi tiếng Musée des Arts Forains". Theo báo, đây có thể là lý do Emily in Paris được đề cử, dù kịch bản chỉ ở mức trung bình.

Tina Fey (sinh năm 1970) và Amy Poehler (sinh năm 1971) từng đóng chung trong một số phim hài Mỹ như Mean Girls, Baby Mama... Fey và Poehler còn tung hứng ăn ý trên sân khấu, thường được mời dẫn chương trình trong những lễ trao giải quan trọng tại Mỹ, từng dẫn ba mùa Quả Cầu Vàng 2013, 2014 và 2015. Bộ đôi danh hài khiến người xem buồn cười vì những câu nhận xét đậm tính châm biếm sâu cay. Hiện tại, Tina Fey vẫn theo đuổi nghiệp diễn còn Amy Poehler chuyển sang sản xuất phim.

Phúc Nguyễn (theo US Weekly)