Mbappe 'thích' tin đồn Mourinho trở lại Real

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe thích bài đăng liên quan đến khả năng Jose Mourinho tái xuất Bernabeu, trước khi huỷ tương tác, trong bối cảnh chiếc ghế của HLV Alvaro Arbeloa đang lung lay.

Bài đăng gây chú ý đến từ tài khoản Instagram "Score90" với hơn 3,3 triệu người theo dõi, sử dụng hình ảnh Mourinho cùng Cristiano Ronaldo và Mesut Ozil trong giai đoạn ông dẫn dắt Real năm 2012. Kèm với đó là hình ảnh ghép Mourinho với Mbappe với Arda Guler cùng làm việc tại Real năm 2026.

Chú thích bài viết cho rằng Mourinho là một trong những ứng viên hàng đầu cho ghế HLV Real mùa tới, đồng thời nhấn mạnh ông có tỷ lệ thắng cao thứ hai trong lịch sử CLB. Bài viết đặt câu hỏi liệu Mourinho có thể giúp Mbappe "lột xác" như cách từng nâng tầm khả năng ghi bàn của Ronaldo hay không.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết tài khoản chính thức của Mbappe đã "thích" bài đăng này, nhưng sau đó tiền đạo người Pháp đã bỏ tương tác.

Trong buổi họp báo trước trận Real gặp Betis ở vòng 32 La Liga, khi được hỏi về thông tin này, Arbeloa đáp: "Tôi không bận tâm việc Mbappe thích Mourinho, Julia Roberts (nữ diễn viên người Mỹ) hay bất kỳ ai khác".

Real đang có nguy cơ trải qua mùa giải trắng tay, sau khi thua sốc Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua, bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League và đang đứng thứ hai La Liga với 9 điểm ít hơn Barca. Điều này khiến chiếc ghế của Arbeloa ít nhiều lung lay.

Khi được hỏi về tương lai ở sân Bernabeu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ vẻ né tránh và nói rằng trách nhiệm của ông là thắng mọi trận đấu. "Đó là cách tôi nhìn nhận và đó là điều tôi yêu cầu các cầu thủ. Chúng tôi phải chuyên nghiệp và tôn trọng toàn đội", ông bày tỏ.

Hiện, Mourinho được xem là một trong những ứng viên hàng đầu, nếu Real chia tay Arbeloa. Theo báo Tây Ban Nha AS, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thậm chí đã chủ động "đánh tiếng" với Real về khả năng tái hợp. Người đại diện Jorge Mendes đã đề xuất phương án để Mourinho có nhiệm kỳ thứ hai tại sân Bernabeu, đồng thời cung cấp thông tin về điều khoản giải phóng hợp đồng của ông với Benfica.

HLV Jose Mourinho (phải) trao đổi với Alvaro Arbeloa trong trận Benfica gặp Real Madrid ở lượt đi vòng play-off Champions League ngày 17/2/2026. Ảnh: Press Wire

Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, đoạt một La Liga, một Cup Nhà Vua và một Siêu cup Tây Ban Nha. Tỷ lệ thắng của đội bóng dưới thời HLV người Bồ Đào Nha đạt 71,9%, cao thứ ba lịch sử sau Manuel Pellegrini 2009-2010 (75%) và Carlo Ancelotti 2013-2015 (74,8%).

Chủ sân Bernabeu hiện chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào cho mùa giải tới. Chủ tịch Florentino Perez được cho là vẫn ngưỡng mộ Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino - hai cái tên nằm trong danh sách cân nhắc. Klopp hiện giữ vai trò cấp cao trong hệ thống Red Bull, trong khi Pochettino - từng dẫn dắt Tottenham, PSG, Chelsea - đang chuẩn bị cùng tuyển Mỹ dự World Cup 2026.

