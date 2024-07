Mbappe nhận lương kém hai cầu thủ Barca ở La Liga

Chấp nhận giảm sâu thu nhập để sang Real Madrid, tiền đạo Kylian Mbappe chỉ hưởng lương cao thứ ba tại La Liga, sau Frenkie de Jong và Robert Lewandowski.

Theo báo Anh Sunsport, Mbappe đồng ý giảm sâu tiền lương, xuống còn 34 triệu USD mỗi năm, khi chuyển đến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mbappe hôn lên logo Real Madrid trong lễ ra mắt tại sân Bernabeu ngày 16/7. Ảnh: AFP

Trong khi đó, dù bị giới hạn quỹ lương ở mức 222 triệu USD, không thể đăng ký tân binh, Barca lại sở hữu hai cầu thủ hưởng lương cao nhất La Liga.

Đứng đầu là Frenkie de Jong với lương mùa 41 triệu USD. Hè 2019, De Jong gia nhập Barca từ Ajax với giá 78 triệu USD, có 17 bàn, 21 kiến tạo qua 213 trận, đoạt ba danh hiệu, gồm La Liga, Siêu Cup Tây Ban Nha và Cup Nhà Vua.

Tiền vệ Hà Lan là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man Utd hè 2022. Khi đó, "Quỷ Đỏ" đạt thỏa thuận trả Barca 75 triệu USD, kèm 10 triệu USD phụ phí tùy vào thành tích. Nhưng De Jong quyết chí ở lại Barca với lý do không muốn đầu quân cho CLB chỉ chơi ở Europa League thay vì Champions League.

Robert Lewandowski hưởng lương cao thứ hai La Liga khi bỏ túi 36,5 triệu USD mỗi mùa. Hè 2022, Barca tuyển mộ Lewandowski từ Bayern với giá 50 triệu USD - số tiền bị xem là quá lớn cho một cầu thủ đã 34 tuổi. Tiền đạo Ba Lan có 59 bàn, 17 kiến tạo qua 95 trận, giúp Barca giành cú đúp danh hiệu La Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha mùa 2022-2023. Anh còn hợp đồng đến hè 2026.

De Jong (phải) và Lewandowski đang lĩnh lương cao nhất và nhì tại La Liga. Ảnh: AFP

Những năm qua, Mbappe luôn là cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1 và là một trong những cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất thế giới. Hè 2022, tiền đạo Pháp gia hạn hợp đồng với và lĩnh tới 215 triệu USD mỗi năm, chưa kể 87 triệu USD "phí trung thành".

Sang Real, thu nhập chính của Mbappe sẽ không phải lương cứng. Do gia nhập đội theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền đạo 25 tuổi nhận được phí lót tay 164 triệu USD, trả dần trong 5 năm. Các cầu thủ tự do thường được lót tay cao hơn, do đội mới không mất phí chuyển nhượng cho CLB cũ.

Ngoài ra, Mbappe còn giữ 80% quyền hình ảnh với bất kỳ hợp đồng thương mại mới nào sau khi trở thành cầu thủ của Real. Điều này cho thấy vị thế của nhà vô địch World Cup 2018, bởi thông thường, Real thường áp dụng mức chia 50% cho những tân binh.

Tháng trước, La Liga công bố mức lương trần mới nhất cho tất cả CLB Tây Ban Nha. Các số liệu được tính toán dựa trên thu nhập và chi tiêu dự kiến của mỗi CLB, đồng thời chi phối đến khả năng chuyển nhượng.

Theo đó, Real được ấn định mức lương cao nhất ở mức 805 triệu USD, đồng nghĩa với việc họ có thể tuyển mộ Mbappe mà không cần thanh lý cầu thủ.

Ngoài Mbappe, Real có năm cầu thủ khác nằm trong top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất La Liga. Đó là David Alaba (24,5 triệu USD mỗi năm), Vinicius (22,6), Jude Bellingham (20,5), Federico Valverde (16,2) và Thibaut Courtois (15,7).

Trong khi đó, Barca có ba cầu thủ nằm trong top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất La Liga. Ngoài De Jong và Lewandowski, Ilkay Gundogan hưởng lương cao thứ tám La Liga với 18 triệu USD mỗi mùa. Cái tên duy nhất không thuộc biên chế Real hay Barca lọt top 10 là Jan Oblak - thủ thành của Atletico Madrid bỏ túi 22,6 triệu USD mỗi mùa - bằng với Vinicius.

Hồng Duy