Vì sao Mbappe phải giảm 93% lương tại Real Madrid?

Tiền đạo Kylian Mbappe sẽ chỉ nhận 16,4 triệu USD lương cứng mỗi mùa tại Real Madrid, giảm 93% so với mức 215 triệu USD ở PSG.

Theo BBC, Mbappe đã hoàn tất mọi thủ tục hợp đồng để gia nhập Real Madrid từ hè 2024, thời hạn năm năm. Anh sẽ nhận được 16,4 triệu USD mỗi năm tiền lương sau thuế, tương đương các ngôi sao khác như Jude Bellingham hay Vinicius Junior. Con số này bất ngờ, bởi khi gia hạn hợp đồng với PSG hè 2022, Mbappe lĩnh tới 215 triệu USD mỗi năm, chưa kể 87 triệu USD "phí trung thành".

Tiền đạo Kylian Mbappe vỗ tay cảm ơn các CĐV PSG sau trận hòa Dortmund 1-1 trên sân Westfalen ở lượt cuối bảng F Champions League ngày 13/12/2023. Ảnh: AFP

Thu nhập chính của Mbappe tại Real sẽ không phải lương cứng. Do gia nhập đội theo dạng chuyển nhượng tự do, Mbappe nhận được phí lót tay 164 triệu USD, trả dần trong 5 năm. Các cầu thủ tự do thường được lót tay cao hơn, do đội mới không mất phí chuyển nhượng cho CLB cũ.

Ngoài ra, Mbappe cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng dựa theo thành tích cá nhân tại Real Madrid, và hưởng phần trăm từ bản quyền hình ảnh của anh. Những khoản thưởng này cũng có giá trị không nhỏ.

Nhưng nếu gộp các khoản lót tay, lương thưởng và bản quyền hình ảnh, thu nhập Mbappe nhận được tại Real vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với những gì chủ tịch Florentino Perez đề nghị anh hè 2022, theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano. Khi đó, Real sẵn sàng đãi ngộ Mbappe với bản hợp đồng còn lớn hơn PSG đưa ra, tức là cỡ vài trăm triệu USD. Dù vậy, thủ quân PSG quyết định ở lại, khiến Perez bất ngờ.

Đích thân Mbappe gọi điện cho Perez để thông báo quyết định này, và anh nói rằng rất tiếc vì đã quyết định ở lại. Nhưng anh cũng muốn Perez thông cảm, và tiếp tục chờ đợi bởi anh chắc chắn gia nhập Real trong tương lai. Khi đó, Mbappe gia hạn với PSG thêm hai năm, kèm lựa chọn ký thêm một năm nữa do chính anh quyết định.

Đến hè 2023, Mbappe thông báo sẽ rời PSG vào hè 2024, không chấp nhận điều khoản gia hạn. Khi có nguy cơ phải ngồi ngoài suốt mùa vừa qua, Mbappe đi đến thỏa thuận bỏ 87 triệu USD phí trung thành với PSG. CLB Pháp sau đó vẫn trả cho anh khoản tiền này, nhưng cắt phần lương thưởng đúng với con số đó, khiến ngôi sao tuyển Pháp dọa kiện.

Do Mbappe từng lật kèo với Real hai năm trước, lần này Perez đề nghị thủ quân tuyển Pháp chấp nhận hợp đồng đương kim vô địch Champions League đưa ra, miễn thương lượng. Mbappe vì thế cũng phải chấp thuận, để thỏa giấc mơ chơi bóng cho CLB Hoàng gia.

Real sẽ thông báo ra mắt Mbappe trong tuần này, để anh có thời gian tập trung cho Euro 2024. Hết Euro, tiền đạo 26 tuổi sẽ bắt đầu chương mới trong sự nghiệp ở CLB giàu thành tích nhất châu Âu.

Hoàng An