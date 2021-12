Mbappe muốn Italy hạ Bồ Đào Nha ở play-off World Cup

Tiền đạo Kylian Mbappe mong Italy đoạt vé vớt dự World Cup 2022, thay vì Bồ Đào Nha của thần tượng Cristiano Ronaldo, khi hai đội này chung nhánh play-off châu Âu.

Bồ Đào Nha và Italy cùng nhánh số ba với Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia, chỉ chọn ra một đội dự World Cup 2022. Ở lượt đầu tiên, Bồ Đào Nha đấu đội khách Thổ Nhĩ Kỳ, còn Italy tiếp Bắc Macedonia ngày 24/3/2022. Đội thắng giữa hai cặp đấu này sẽ quyết đấu tranh suất dự World Cup sau đó năm ngày, còn đội thua sẽ bị loại.

Trong trường hợp Bồ Đào Nha và Italy cùng thắng, họ sẽ phải loại nhau trong một trận sinh tử tranh suất World Cup. Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ có lợi thế chơi trên sân nhà gặp Italy trong trường hợp đó.

Khi được phóng viên La Gazzetta dello Sport hỏi về lựa chọn giữa Italy và Bồ Đào Nha cho vé vớt tới Qatar cuối năm 2022, Mbappe đáp: "Sẽ tốt hơn nếu tôi không chọn giữa hai đội. Nhưng mặt tình cảm chiếm ưu thế, và tôi sẽ chọn Italy. Lý do đầu tiên, Italy không dự World Cup 2018. Lý do thứ hai là Marco Verratti - đồng đội thân thiết của tôi ở PSG - mới một lần đá World Cup, vào năm 2014, khi cậu ấy còn trẻ và chưa trở thành cầu thủ hàng đầu như hiện tại. Verratti xứng đáng dự World Cup khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu Bồ Đào Nha vượt qua vòng play-off, điều đó có nghĩa họ đá tốt hơn, và sẽ không có lý do gì để phàn nàn. Ronaldo sẽ để lại dấu ấn".

Mbappe và Marco Verratti thân thiết trên sân tập PSG. Ảnh: AFP

Ở vòng play-off World Cup 2022 - khu vực châu Âu, nhánh đầu tiên gồm Scotland, Ukraine, Wales và Áo. Scotland sẽ tiếp Ukraine, còn Áo làm khách trên sân của Wales. Ở nhánh còn lại, Nga tiếp Ba Lan, còn Thuỵ Điển gặp đội khách Czech. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa Robert Lewandowski và Zlatan Ibrahimovic, nếu Ba Lan và Thuỵ Điển cùng thắng ở lượt đầu tiên.

Verratti không phải đồng đội Italy duy nhất của Mbappe tại PSG. Gianluigi Donnarumma tới Paris hè 2021, nhưng thừa nhận gặp nhiều khó khăn vì cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Keylor Navas.

"Donnarumma đã hòa nhập rất tốt", Mbappe nói về đồng đội mới. "Cậu ấy đang có trải nghiệm mới, bởi PSG cũng sở hữu thủ môn hàng đầu khác là Navas. Đây có lẽ không phải tình huống dễ dàng với Donnarumma, nhưng thật tốt cho PSG khi có hai thủ thành xuất sắc. Donnarumma là hiện tại và tương lai của CLB. Tôi đã may mắn được chơi cạnh Gigi Buffon, người đã làm nên lịch sử. Nếu tiếp tục tập luyện chăm chỉ, Donnarumma có thể làm điều tương tự".

Mbappe cũng tiết lộ về tương lai, khi khẳng định sẽ không gia nhập Real trong tháng 1/2022. Hợp đồng giữa Mbappe với PSG sẽ hết hiệu lực vào hè 2022. Tiền đạo người Pháp từ chối gia hạn, gây sức ép để tới Real kỳ chuyển nhượng vừa rồi, nhưng không được PSG chấp thuận.

"Điều quan trọng nhất là tập trung vào bóng đá, đó là những gì tôi đã làm ở nửa cuối năm 2021", Mbappe nhấn mạnh. "Đó là điều quan trọng nhất, mọi người đều biết tôi là một cầu thủ hàng đầu. Vì vậy, tôi phải thể hiện trên sân cỏ. Những gì xảy ra bên ngoài đều không quan trọng. Chúng tôi rồi sẽ phải quyết định tương lai khi thời gian trôi qua, nhưng hiện tại đó không phải là ưu tiên".

Hồng Duy