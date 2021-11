Italy vẫn là đội hạt giống World Cup nếu vượt qua play-off

Thầy trò Roberto Mancini sẽ nằm ở nhóm một trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022, nếu vượt qua vòng play-off để đoạt vé vớt tới Qatar cuối năm sau.

Tại World Cup 2018, các nhóm bốc thăm chia bảng được xác định căn cứ trên bảng thứ bậc FIFA. Nếu tiếp tục áp dụng tiêu chí này, nhóm hạt giống của World Cup 2022 sẽ bao gồm chủ nhà Qatar, cùng bảy đội đứng đầu bảng thứ bậc FIFA.

Như vậy, các đội thuộc nhóm một là Qatar (chủ nhà), Bỉ, Brazil, Pháp, Anh, Argentina, Italy (nếu vượt qua vòng play-off) và Tây Ban Nha. Trong trường hợp Italy không đoạt vé vớt, Bồ Đào Nha - đội cũng phải đá play-off - sẽ thế chỗ. Nếu Bồ Đào Nha - hiện đứng thứ tám trên bảng thứ bậc FIFA - không vượt qua vòng play-off, Đan Mạch sẽ được đôn lên nhóm hạt giống.

Vuột vé chính thức ở hai lượt trận cuối, nhưng Italy vẫn thuộc nhóm đội mạnh và được tính là hạt giống, nếu vượt qua vòng play-off tranh vé vớt. Ảnh: ANSA

Trong trường hợp cùng đoạt vé vớt, Italy sẽ nằm ở nhóm hạt giống, còn Bồ Đào Nha sẽ nằm ở nhóm hai.

Giải đấu tới có thể xuất hiện bảng tử thần, khi Hà Lan - thứ 11, và Đức - thứ 12 trên bảng thứ bậc FIFA - nằm ở nhóm hai. Các vị trí còn lại chỉ được phân nhóm cụ thể khi World Cup 2022 xác định đủ 32 đội tham dự. Khu vực châu Âu còn loạt trận play-off để xác định ba tấm vé còn lại, trong khi các khu vực còn lại vẫn đang đá vòng loại.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu khép lại hôm 16/11, sau khi xác định xong 10 đội giành vé trực tiếp đến Qatar và 12 cái tên đá play-off tranh ba vé vớt.

10 đội đã chắc chắn đến World Cup 2022 gồm Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Croatia, Anh và Đức.

10 đội nhì bảng và hai đội có thành tích cao ở Nations League sẽ đấu play-off, gồm Italy, Bồ Đào Nha, Scotland, Nga, Thụy Điển, Xứ Wales, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Áo và CH Czech. Lễ bốc thăm phân nhánh vòng play-off sẽ diễn ra lúc 0h ngày 27/11 (giờ Hà Nội) tại Zurich, Thuỵ Sĩ.

Tại Nam Mỹ, mới có Brazil và Argentina sớm giành vé tới Qatar cuối năm sau.

Dù FIFA chưa công bố chính thức, theo báo Tây Ban Nha AS, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 1/4 tại Doha. VCK sẽ diễn ra tại Qatar từ 21/11/2022 đến 18/12/2022 - ngày quốc khánh của Qatar. Đây là lần thứ hai World Cup được tổ chức tại châu Á, sau lần đầu do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai năm 2002. Do nhiệt độ vào mùa hè ở Qatar thường hơn 40°C, nên năm 2018, FIFA quyết định dời thời gian tổ chức World Cup sang mùa đông lần đầu tiên trong lịch sử.

Hồng Duy (theo AS)