Mbappe nhận Giày Vàng châu Âu

Tây Ban NhaBan tổ chức tới sân Bernabeu để trao Giày Vàng châu Âu cho Kylian Mbappe vào hôm nay.

Real cùng European Sports Media (ESM), đơn vị đăng cai danh hiệu, tổ chức lễ trao cho Mbappe. Thành phần tham dự còn có Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, HLV Xabi Alonso và các cầu thủ khác.

Mbappe mừng bàn trong trận Real hạ Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga hôm 26/10. Ảnh: Reuters

Giày Vàng châu Âu là danh hiệu trao cho cầu thủ có số điểm tính theo số bàn cao nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Mùa 2024-2025, Mbappe về nhất với 31 bàn La Liga và 62 điểm. Do thuộc hệ thống các giải hàng đầu, mỗi bàn La Liga tương đương 2 điểm.

Viktor Gyokeres ghi được 39 bàn cho Sporting. Nhưng do giải vô địch Bồ Đào Nha chỉ có hệ số 1,5 điểm, tiền đạo người Thụy Điển về thứ hai với 58,5 điểm. Ba vị trí tiếp theo thuộc về Mohamed Salah (29 bàn Ngoại hạng Anh, 58 điểm), Robert Lewandowski (27 bàn La Liga, 54 điểm) và Harry Kane (26 bàn Bundesliga, 52 điểm).

Mbappe giành Giày Vàng châu Âu lần đầu tiên. Sáu mùa trước đó, tiền đạo 26 tuổi liên tục lên ngôi Vua phá lưới Ligue 1, nhưng không đủ điểm để giành danh hiệu cấp châu lục.

Mbappe bắt đầu ghi bàn tại La Liga vào ngày 1/9/2024, khi lập cú đúp vào lưới Betis. Trong nhiều trận sau đó, dưới áp lực và sự soi mói, cựu sao PSG chơi không tốt. Nhưng từ đầu năm 2025, anh bắt đầu cải thiện và liên tục ghi bàn. Trong năm trận cuối mùa, anh ghi chín bàn để vượt qua Gyokeres, gồm cả hat-trick trong trận Real thua Barca 3-4. Việc giành Giày Vàng châu Âu ngay mùa đầu tiên khoác áo Real, nơi phải làm quen với hệ thống thi đấu, áp lực và kỳ vọng mới, tái khẳng định Mbappe là một trong những chân sút hàng đầu.

Bên cạnh sáu ngôi Vua phá lưới Ligue 1, một Vua phá lưới La Liga và Giày Vàng châu Âu, Mbappe còn là Vua phá lưới Champions League 2023-2024. Với tuyển Pháp, anh trở thành Vua phá lưới World Cup 2022.

Giày Vàng châu Âu do L'Equipe (Pháp) tổ chức từ năm 1968 đến 1991. Nhưng sau cuộc phản đối từ Liên đoàn bóng đá Síp, nơi có cầu thủ ghi 40 bàn nhưng không được trao giải, tờ báo này ngừng tổ chức giai đoạn 1992-1996. Từ năm 1997, ESM thay thế với hệ thống tính điểm. Các giải vô địch quốc gia hàng đầu đều có hệ số 2 điểm cho mỗi bàn. Một số giải khác có hệ số 1,5 điểm, trong khi các giải còn lại được 1 điểm.

Thanh Quý (theo Marca)