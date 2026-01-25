Mbappe lập cú đúp, đưa Real lên đầu bảng La Liga

Tây Ban NhaĐánh bại Villarreal 2-0 ở vòng 21 La Liga nhờ cú đúp từ Kylian Mbappe, Real Madrid chiếm đầu bảng của Barca.

Sau những cú sốc liên tiếp, từ việc HLV Xabi Alonso bị sa thải, thua ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và bị loại khỏi Cup Nhà vua, Real dưới thời Alvaro Arbeloa đã tìm lại sinh khí bằng hai chiến thắng liền. Hôm giữa tuần, họ vừa tra tấn bằng Monaco 6-1 ở Champions League.

Nếu có một thứ vẫn không đổi và dễ dàng nhận ra nhất ở Real chính là phong độ của Mbappe. "Con quái vật" vẫn khát bàn với bản năng "săn mồi" không thể lay chuyển từ năm cũ sang năm mới.

Mbappe ăn mừng sau khi ghi bàn cho Real trong trận thắng Villarreal 2-0 ở vòng 21 La Liga trên sân Estadio de la Ceramica, ngày 24/1/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hai trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận, đặc biệt là việc đã chính thức bị loại khỏi Champions League, với thành tích tệ hại một hòa cùng 6 thất bại ở vị trí áp chót bảng phân hạng đẩy Villarreal vào thế phải lấy lại thể diện trên sân nhà trước Real.

HLV Marcelino vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 kinh điển của ông, tìm cách duy trì thế trận phòng ngự chặt và phản công qua hai biên – khu vực mà chủ nhà tin rằng đội khách ít có sự hỗ trợ phòng ngự nhất. Bóng được dồn chủ yếu sang cánh trái, nơi một Alfonso Pedraza chưa hẳn quá già (29 tuổi) cùng một Alberto Moleiro đầy trẻ trung (22 tuổi) và thăng hoa (đã ghi 8 bàn và 3 kiến tạo mùa này) kết hợp với nhau, để mang đến những đường tạt dành cho chân sút người Gruzia Mikautadze.

Bên phía Real, những cơ hội đầu tiên đến từ các cú đá của Arda Guler, người chơi dạt biên phải khi bóng tìm đến một phần ba cuối sân và hỗ trợ triển khai bóng ở một phần ba sân nhà.

Thế trận hiệp một diễn ra có lúc du dương, có lúc dồn dập – nhất là khoảng 15 phút. Kịch bản này chính là đất diễn ưa thích của Real, một tập thể vốn không thích sự gò bó, chỉ thực sự "bung lụa" khi được chơi bóng theo trục dọc, thay vì những pha đập nhả rườm rà. Họ ưa thích những cú "táp" trực diện hơn là tìm cách "nhai" chậm.

Guler liên tục tìm kiếm Mbappe ở khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương và Vinicius mài sắc những pha vẩy má ngoài hướng vào khu vực hiểm yếu. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở một vài pha dứt điểm đi chệch khung thành, từ Mbappe và Vinicius.

Thủ môn Thibaut Courtois băng ra phá bóng trước mặt cầu thủ Villarreal. Ảnh: Reuters

Xen giữa những màn chơi đó là hình ảnh của một Real cho thấy sự chăm chỉ đến từ mọi vị trí trên sân ở trạng thái không bóng. Kết cấu phòng ngự được thắt chặt, các cá nhân không ngần ngại đeo bám và gây áp lực, một màu sắc Arbeloa từng tuyên bố muốn mang đến trong ngày nhậm chức. Phong cách này được duy trì từ chiến thắng trước Monaco hồi giữa tuần, bấy giờ ghi nhận những tình huống gây áp lực trên toàn sân của Real lên tới 258 lần, kỷ lục của đội bóng từ năm 2019 dưới thời Zinedine Zidane.

Đầu hiệp hai, bước ngoặt đến. Vinicius thoát khỏi sự đeo bám của Navarro ngay sát đường biên ngang cánh trái, tung đường chuyền ngược trở ra. Pape Gueye, người trước trận còn nhận kỷ niệm chương từ CLB sau thành tích vô địch cùng tuyển Senegal ở AFCON 2026, mắc sai lầm khi tìm cách giải vây. Bóng mắc vào chân tiền vệ này và Mbappe lao vào chớp thời cơ dứt điểm chìm, mở tỷ số ở phút 47.

Villarreal không bỏ cuộc. Phút 62, từ một pha dàn xếp đá phạt ở sát biên trái, chân sút chủ nhà Gerard Moreno đón bóng trống trải ngay bên trong vùng cấm Real, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà. Đó cũng là cơ hội ngon ăn nhất cả trận của Villarreal.

Khi nhịp độ trận đấu chùng xuống, HLV Marcelino tung các quân bài dự bị như Nicolas Pepe, Oluwaseyi hay Ayoze vào sân để tạo cú hích. Arbeloa đáp trả bằng việc đưa Gonzalo Garcia và Brahim Diaz vào cuộc. Trong thế trận ăn miếng trả miếng, "Los Blancos" vẫn kiểm soát tốt hơn.

Mbappe dứt điểm kiểu Panenka, ấn định chiến thắng cho Real. Ảnh: Reuters

Dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ sân La Ceramica đến ở thời điểm bù giờ. Vinicius một lần nữa tìm thấy Mbappe bằng một đường chuyền chéo sân xé toang hàng thủ chủ nhà. Tiền đạo người Pháp xâm nhập vùng cấm và bị Pedraza đốn ngã. Trên chấm 11m, Mbappe thực hiện cú sút Panenka vào giữa khung thành, rồi chạy đến ôm chầm lấy Diaz - người từng rơi nước mắt khi hỏng ăn chính kiểu sút này trong trận chung kết AFCON 2026 cách đây vài hôm.

Đây cũng là pha lập công thứ 5 kể từ đầu 2016 của số 10 trên mọi đấu trường, giúp Mbappe tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới LaLiga với 21 bàn. Real thắng bằng những giá trị cũ – tài năng của những ngôi sao trong đội hình, cùng một vài phẩm chất mới như vừa được đánh thức – tinh thần cam kết hỗ trợ phòng ngự của mọi cầu thủ. Tập thể của Arbeloa nhẹ nhàng lấy lại đầu bảng La Liga, chờ đợi Barca hụt bước trước Oviedo.

Hoàng Thông