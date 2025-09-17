Mbappe: 'Không ai hiểu luật phạt đền'

Tây Ban NhaKylian Mbappe cho rằng luật chạm bóng bằng tay dẫn tới phạt đền gây khó hiểu cho cầu thủ, như tình huống anh hưởng lợi trước Marseille ở Champions League.

Phút 79, trung vệ Facundo Medina rướn người chắn cú sút của Vinicius trong cấm địa Marseille, sau đó để bóng nảy lên trúng tay. Trọng tài người Bosnia & Herzegovina, Irfan Peljto lập tức thổi phạt đền cho Real. VAR người Hà Lan, Dennis Higler cũng không can thiệp vào tình huống. Nhờ đó, Mbappe sút phạt đền ấn định thắng lợi 2-1 cho Real trong thế thiếu người.

Mbappe trong trận Real thắng Marseille trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, lượt đầu Champions League tối 16/9/2025. Ảnh: Reuters

Sau trận, Mbappe thừa nhận ngay cả cầu thủ cũng lúng túng trước cách áp dụng luật. "Vấn đề bóng chạm tay rất phức tạp", anh nói trên kênh Movistar+. "Có lúc người ta nói cứ chạm tay trong cấm địa là phạt đền, nhưng rồi lại có những tình huống không bị thổi phạt. Tôi cho rằng tình huống này là phạt đền, nhưng cũng hiểu tại sao nhiều người phản đối. Ai cũng thấy luật này khó nắm bắt".

Mbappe châm ngòi cho màn ngược dòng của Real cũng từ quả phạt đền ở phút 29, bảy phút sau khi Timothy Weah mở tỷ số cho đội khách. Real phải chơi thiếu người từ phút 72, sau khi hậu vệ Dani Carvajal nhận thẻ đỏ. Nhưng tình huống phạt đền thứ hai gây tranh cãi giúp Real giữ trọn ba điểm ở Bernabeu.

Mbappe cũng chạm mốc 50 bàn thắng cho Real, sau 64 trận đấu. Thành tích này vẫn chưa sánh được với Cristiano Ronaldo năm 2010, với 51 bàn trong 54 trận. Dù vậy, tiền đạo Pháp đang có phong độ cao. "Tôi không đặt giới hạn cho bản thân. Tôi muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt, nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ gây áp lực, kiến tạo hay bất cứ điều gì đội cần", Mbappe nói thêm.

Ngôi sao 26 tuổi nhận giải "Cầu thủ hay nhất trận". Nhưng anh không quan tâm đến việc có trở thành thủ lĩnh Real hay không. "Tôi chỉ muốn là chính mình và giúp đồng đội chơi tốt nhất. Trong đội có nhiều cầu thủ trẻ hơn, và tôi muốn hỗ trợ họ giành danh hiệu. Chúng tôi tự tin thắng mọi trận đấu", Mbappe nói.

Dưới trướng Xabi Alonso, Real áp dụng lối chơi gây áp lực quyết liệt. Mbappe cũng cho thấy vóc dáng thon gọn hơn mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, và cũng tích cực phòng ngự từ xa. Thủ quân tuyển Pháp cũng đang hướng tới danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

Trận tiếp theo, Real sẽ làm khách trên sân CLB Kairat ở Kazakhstan, ngày 30/9. Sau đó là hai trận khó khăn với Juventus tại Bernabeu và Liverpool trên sân Anfield.

Hoàng An (theo Mundo Deportivo)