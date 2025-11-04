Mbappe - Guler: Cặp bài trùng gợi nhớ về Ronaldo - Ozil

Không cầu thủ nào kiến tạo cho Kylian Mbappe ghi bàn nhiều ở mùa này như Arda Guler mùa này, tương tự cách Mesut Ozil từng ăn ý với Cristiano Ronaldo thời cả hai còn sát cánh ở Real Madrid.

Khi ghi cú đúp trong trận Real hạ Valencia 4-0 cuối tuần qua, Mbappe không chỉ nâng thành tích ghi bàn mùa này của anh trên mọi đấu trường mùa này lên con số 18, mà còn kéo theo sự gia tăng một chỉ số khác của đồng đội.

Trong 18 bàn đó của tiền đạo người Pháp, có 6 bàn từ phạt đền và một bàn không tính kiến tạo. Với 11 bàn còn lại, Guler kiến tạo cho Mbappe 6 bàn, nhiều hơn bất kỳ ai, và lần gần nhất là ở pha lập công thứ hai của Mbappe trước Valencia.

Tình huống Guler kiến tạo cho Mbappe ghi bàn thứ hai trong trận Real thắng Valencia 4-0 ở vòng 11 La Liga ngày 2/11.

Trong 6 kiến tạo của Guler cho chân sút 26 tuổi, một pha là cú "khều" bóng nhẹ ra sau lưng để Mbappe thuận đà tiến công tung cú sút vào lưới tân binh Kairat ở Champions League, một pha là quả tạt bổng từ đáy biên trái ở trận gặp Valencia. 4 pha còn lại trước lần lượt Real Oviedo, Levante, Atletico Madrid và Getafe ở La Liga đều là những tình huống chuyền bóng xuyên tuyến (line-breaking pass), xét theo thuật ngữ chuyên môn của Opta là bao gồm cả những pha chọc khe (through ball).

Thời điểm Real gặp bế tắc trước Getafe ở vòng 9 La Liga, Xabi Alonso tung Guler vào sân ở phút 65. Sau đó 15 phút, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy Mbappe bằng một đường chuyền xuyên tuyến, cầu thủ người Pháp nhận bóng bằng chân phải trong tư thế quay lưng, xoay người tiến công, đẩy bóng chân phải một nhịp và sút chân phải ghi bàn thắng duy nhất tại Coliseum Alfonso Perez.

Cuối tháng 8 năm nay, ở vòng 2 La Liga trước Oviedo, bàn mở tỷ số của Real cũng diễn ra theo kịch bản gần giống hệt: cùng một đường chuyền xuyên tuyến bằng chân trái của Guler, cùng một tư thế nhận bóng quay lưng bằng chân phải, xoay người tiến công và sút chân phải ghi bàn của Mbappe. Chỉ khác, tình huống này, thủ quân tuyển Pháp không cần đẩy thêm nhịp bóng nào trước khi sút.

Hai pha kiến tạo bằng những đường chuyền xuyên tuyến của Guler cho Mbappe trước Getafe (ảnh trên) và Oviedo (ảnh dưới).

Ở trận gặp Real Mallorca thuộc vòng 3 La Liga, nếu không bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, Mbappe đã có thêm một bàn nữa và kiến tạo sẽ được tính cho Guler. Đấy cũng là trận duy nhất mùa này tiền đạo Real không ghi bàn ở giải VĐQG Tây Ban Nha.

Sự kết hợp giữa Guler và Mbappe hiện tại gợi nhớ hoàn hảo đến một cặp bài trùng của Real hơn 10 năm trước. Trong ba mùa trọn vẹn mà Ozil và Ronaldo sát cánh ở Santiago Bernabeu từ 2010-2011 đến 2012-2013, siêu sao Bồ Đào Nha ghi 168 bàn với 30 bàn từ phạt đền. Với 138 bàn còn lại, có đến 27 bàn được kiến tạo bởi cầu thủ người Đức gốc Thổ. Con số này chiếm gần 20%, gần gấp đôi so với 15 kiến tạo của Karim Benzema và 14 của Angel Di Maria.

Những pha phối hợp ăn ý giữa Ronaldo với Ozil trong màu áo Real Sự ăn ý giữa Ronaldo với Ozil trong màu áo Real

Nhiều pha kiến tạo của Ozil cho Ronaldo ngày đó, giống hệt những gì Guler đang làm với Mbappe mùa này: những đường chuyền chọc khe xuyên tuyến – bất kể bổng hay sệt – đưa bóng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, đúng với nhịp tăng tốc của đồng đội. Và bằng tốc độ, kỹ thuật, độ dẻo dai của cơ thể và sự chính xác trong cú dứt điểm, người nhận bóng kết liễu đối thủ.

Thống kê từ Whoscored cho thấy, trong số cầu thủ thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã ra sân hơn 500 phút mùa này trên mọi đấu trường, Guler đứng thứ tư về số đường chuyền chọc khe đưa bóng xuyên qua hàng thủ đối phương dành cho đồng đội, với 0,5 đường/90 phút. Chỉ Daniel Sinani của St. Pauli (0,6 đường), Carlos Alvarez của Levante và Valentin Barco của Strasbourg (cùng 0,7 đường) tốt hơn ở cùng thống kê. Guller còn đứng thứ hai về số đường chuyền then chốt (key pass) – tức những đường chuyền dẫn tới dứt điểm – với 3,5 đường/90 phút, chỉ sau Federico Dimarco của Inter Milan (3,9 đường).

Đầu mùa này, khi được hỏi về Guler, HLV Xabi Alonso dùng từ "đầu tư". "Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy cậu ấy, đầu tư thời gian ra sân cho Guler để cậu ấy trở thành mảnh ghép quan trọng", nhà cầm quân Tây Ban Nha nói sau trận ra quân La Liga, thắng Osasuna 1-0. Không có tân binh ở tuyến giữa như kỳ vọng trong hè, Alonso chấp nhận khai thác tài năng của tài năng người Thổ, với ý thức rằng quá trình này đòi hỏi thời gian để thành công.

Guller đi bóng trong trận Real thắng Getafe 1-0 ở vòng 9 La Liga ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Alonso đã có nhiều thử nghiệm với Guler từ đầu mùa, hướng đến cả hai chiều trên sân. Có lúc, ông đặt cầu thủ này vào vị trí khởi nguồn lối chơi, tức gần với vòng tròn giữa sân, trong bối cảnh Real không còn những Toni Kroos hay Luka Modric. Có lúc, Guler xuất phát cao hơn, gần vùng cấm đối thủ để phát huy nhãn quan và những đường chuyền chọc khe mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

Trong mắt nhà cầm quân 43 tuổi, Guler có những phẩm chất của không chỉ Ozil, mà còn cả Guti. "Cậu ấy là sự kết hợp của Ozil và Guti", Alonso từng nói trước trận gặp Juventus ở Champions League. "Guti có khả năng chơi gần khu vực triển khai lối chơi, nhưng cũng gần các tiền đạo, tạo ra những đường chuyền cuối cùng, nhìn thấy những khoảng trống mà không ai thấy được. Ozil cũng vậy".

Hồi đầu hè, khi Real dự FIFA Club World Cup, Guler từng nói: "Nếu chơi ở vị trí số 6 hoặc số 8, HLV muốn tôi lùi sâu để tham gia xây dựng lối chơi. Còn nếu chơi ở vị trí số 10, ông ấy muốn tôi ở giữa các tuyến và tạo ra cơ hội". Và chính trong vai trò của một số 10 lệch, Guler đang "tưới tắm" niềm hạnh phúc ghi bàn cho Mbappe.

Guler và Mbappe mừng sau một pha làm bàn ở FIFA Club World Cup 2025 hồi đầu hè. Ảnh: Real Madrid

Sự ăn ý của bộ đôi này là điều mà Liverpool sẽ phải dè chừng, như chính cảnh báo trước trận của Ryan Gravenberch. "Tôi không xem nhiều trận của Real mùa này, nhưng Guler là một cầu thủ rất giỏi. Cậu ấy có cái chân trái tuyệt hảo. Tôi có xem qua những pha kiến tạo của cậu ấy. Sự kết nối giữa Guler và Mbappe rất mạch lạc và chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng", tiền vệ đội bóng Anh nói.

Hoàng Thông