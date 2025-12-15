Mbappe giúp Real thắng giải tỏa ở La Liga

Tây Ban NhaKylian Mbappe tái xuất sau chấn thương và lập tức ghi bàn giúp Real thắng chủ nhà Alaves 2-1 ở vòng 16 La Liga.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Xabi Alonso sẽ bị sa thải nếu Real gục ngã tại sân Mendizorroza. Nhưng đội bóng hoàng gia có chiến thắng quan trọng, với điểm mấu chốt là sự trở lại của Mbappe - người không ra sân trận thua ngược Man City 1-2 ở Champions League hồi giữa tuần.

Kylian Mbappe mừng bàn trong trận Real thắng Alaves 1-0 ở vòng 16 La Liga trên sân Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Tây Ban Nha ngày 14/12/2025. Ảnh: LaPresse

Riêng hiệp một, tiền đạo người Pháp đã dứt điểm bốn lần và một trong số đó đã thành bàn. Phút 24, Jude Bellingham chọc khe để Mbappe thoát xuống bên cánh trái, xộc vào vòng cấm rồi đặt lòng sở trường về góc xa, khiến thủ môn Antonio Sivera chôn chân.

Mbappe hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ những pha đi bóng cá nhân ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trên mọi đấu trường mùa này, với bảy bàn, nhiều hơn ba bàn so với cầu thủ xếp sau. Anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 17 bàn, hơn người xếp sau là Ferran Torres (Barca) tới sáu bàn.

Khi đang tạo thế trận vượt trội, Real lại để thủng lưới vì sai lầm nơi hàng thủ - vấn đề khiến họ nhiều lần rơi điểm từ đầu mùa. Phút 68, trung vệ Antonio Rudiger mắc lỗi vị trí, để Carlos Vicente phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm về góc gần tung lưới Thibaut Courtois trong thế đối mặt.

Rodrygo mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Marca

Nhưng đội khách vẫn giành ba điểm nhờ màn tỏa sáng của các ngôi sao hàng công. Phút 76, Vinicius bứt tốc loại bỏ hậu vệ đối phương rồi chuyền má ngoài vào vòng cấm cho đồng hương Rodrygo đệm cận thành ấn định chiến thắng.

Vinicius là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho Rodrygo tại Real trên mọi đấu trường (11), nhiều hơn gấp đôi so với cầu thủ xếp thứ hai là Luka Modric (5). Rodrygo ghi bàn trong hai trận liên tiếp, sau khi mở tỷ số trong trận thua Man City cách đây ít ngày. Trước đó, tiền đạo người Brazil trải qua chuỗi 30 trận tịt ngòi - chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của một tiền đạo trong lịch sử Real.

Chiến thắng 2-1 không chỉ giải tỏa áp lực cho Alonso, mà còn giúp Real rút ngắn cách biệt với Barca xuống bốn điểm. Ngày 17/12, thầy trò Alonso làm khách của CLB hạng dưới Talavera ở vòng 1/16 Cup Nhà Vua rồi trở về sân nhà tiếp Sevilla ở vòng 17 La Liga sau đó ba ngày.

Hồng Duy