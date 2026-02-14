Mbappe đang thách thức 'ngai vàng' của Ronaldo ở Real

Kylian Mbappe đạt hiệu suất ghi 1,5 bàn mỗi trận sau triều đại Xabi Alonso ở Real Madrid, tạo kỳ vọng đủ sức xô đổ nhiều kỷ lục hiếm có của Cristiano Ronaldo.

Sau 31 trận cùng Real trên mọi đấu trường mùa này, Mbappe đã có 38 pha lập công, đạt hiệu suất "khủng" 1,23 bàn mỗi trận. Báo Tây Ban Nha AS ước tính rằng với việc Real vẫn còn từ 17 đến 24 trận, nếu vẫn giữ phong độ hủy diệt đó, tiền đạo Pháp đạt từ 58 đến 67 bàn khi mùa giải hạ màn.

Bấy giờ, mục tiêu phá kỷ lục 61 bàn mà Ronaldo từng thiết lập ở mùa 2014-2015 – cũng là mùa siêu sao người Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất sự nghiệp nhà nghề cấp CLB, hoàn toàn nằm trong tầm với của Mbappe.

"Những gì Ronaldo từng làm được trong màu áo Real thực sự phi thường. Chúng ta cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy một ai đó giống Ronaldo, nhưng có vẻ Mbappe đang đi trên con đường đó", HLV Arbeloa nói tại sau trận thắng Valencia 2-0 ngày 9/2. Chính cựu hậu vệ này từng chứng kiến tận mắt kỷ lục của Ronaldo, thậm chí còn trực tiếp đóng góp một kiến tạo vào thành tích đó.

Mbappe mừng bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Real trước chủ nhà Valencia ở vòng 25 La Liga trên sân Mestalla ngày 8/2. Ảnh: AP

Nhà cầm quân 43 tuổi đang khai thác triệt để "kho thuốc súng" mang tên Mbappe, và siêu sao người Pháp đã không phụ lòng vị tân HLV. Bàn ấn định thắng lợi ở phút 91 trước Valencia đánh dấu trận thứ 6 liên tiếp tiền đạo 27 tuổi ghi bàn cho Real trên mọi đấu trường, cũng là chuỗi ngày Arbeloa tiếp quản ghế nóng Santiago Bernabeu sau khi Alonso bị sa thải vào giữa tháng 1/2026.

Với 9 bàn qua 6 trận đá chính liên tiếp, Mbappe đang đạt hiệu suất 1,5 bàn mỗi trận dưới thời Arbeloa. Phong độ ấy khiến anh được đồng đội Alvaro Carreras miêu tả là "của một quái thú". Riêng thống kê 1,23 bàn mỗi trận cả mùa này cũng là tốt nhất trong sự nghiệp nhà nghề của Mbappe. Khi mùa 2025-2026 vẫn còn hơn ba tháng nữa mới kết thúc, anh chỉ còn cách kỷ lục cá nhân 44 bàn từng lập được mùa trước trong màu áo Real và mùa cuối khoác áo PSG, đúng 6 bàn.

Mùa trước, Mbappe từng mất trung bình 107,8 phút để ghi một bàn. Với bất kỳ cầu thủ nào khác, đó là con số trong mơ, nhưng với siêu sao sinh năm 1998, như thế vẫn chưa phải là đỉnh cao. Trong 5 mùa cuối tại PSG, anh chưa bao giờ mất quá 100 phút để ghi bàn. Giờ đây, phong độ ấy trở lại trong mùa thứ hai khoác áo đội chủ sân Bernabeu: Mbappe nổ súng trung bình mỗi 70 phút mùa này (38 bàn sau 2.661 phút thi đấu).

Để đạt mốc 44 bàn, Mbappe cần tới 3.869 phút với PSG ở mùa 2023-2024 và 4.745 phút với Real ở mùa 2024-2025. Hiện tại, anh chỉ còn kém kỷ lục cá nhân 6 bàn nhưng thi đấu ít hơn lần lượt 1.200 phút và hơn 2.000 phút so với hai mùa trước.

Mbappe dứt điểm trong trận Real thắng Levante 2-0 trên sân nhà Bernabeu ở vòng 20 La Liga ngày 16/1/2026. Ảnh: AFP

Nếu tính số phút ra sân xét trong một năm dương lịch, Mbappe đang bùng nổ theo thời gian. Năm 2024 trong màu áo PSG lẫn Real, anh ghi bàn mỗi 139,2 phút. Sang năm 2025, khi san bằng thành tích 59 bàn trong năm dương lịch của Ronaldo, anh đã rút ngắn đáng kể xuống còn 83,1 phút mỗi bàn. Và tính từ đầu 2026 đến nay, tần suất ấy đã tăng gấp đôi so với năm 2024: Mbappe đang xé lưới đối phương cứ sau mỗi 61,6 phút.

Tại La Liga, với 23 bàn sau 23 vòng đấu, Mbappe đang không có đối thủ trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Pichichi. Anh đang bỏ xa hai người xếp sau là Vedat Muriqi (15 bàn) của Mallorca và Ferran Torres (12 bàn) của Barca.

Tuy nhiên, cuộc chiến bảo vệ danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu lại khốc liệt hơn nhiều. Harry Kane (24 bàn tại Bundesliga) đang tạm dẫn trước một pha lập công. Mbappe cũng phải dè chừng phía sau, nơi Erling Haaland đang bám đuổi sát nút với 21 bàn cho Man City tại Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, lợi thế cho tiền đạo người Pháp là hai đối thủ này còn ít hơn anh hai vòng đấu để tích lũy bàn thắng.

Đích nhắm xa hơn

"Với Mbappe, chặng đường vẫn còn dài vì Ronaldo đã duy trì đỉnh cao ở Real rất nhiều năm, nhưng cậu ấy hội tụ đủ mọi tố chất để tiếp bước huyền thoại này, và bạn không bao giờ biết liệu cậu ấy có vượt qua được hay không", Arbeloa nói.

Thông điệp HLV người Tây Ban Nha nhắn gửi được báo Tây Ban Nha Marca diễn giải là nhằm thúc đẩy Mbappe đặt ra mục tiêu xa hơn mùa này. Cụ thể là thách thức vị thế của người từng là thần tượng lớn nhất thời thơ ấu của anh.

Arbeloa (trái) chia vui với Ronaldo thời cả hai còn chung sức phụng sự Real. Ảnh: AFP

Arbeloa bắt tay động viên Mbappe sau trận thắng Levante 2-0 ở vòng 20 La Liga ngày 17/1/2026 trên sân Bernabeu, Madrid. Ảnh: AS

Ronaldo khép lại thời gian phụng sự Real với 451 bàn qua 438 trận - cột mốc chưa từng thấy trong lịch sử CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. 451 pha lập công ấy trông thật đồ sộ nếu so với con số 82 bàn của Mbappe sau một năm rưỡi gắn bó với Real. Tuy nhiên, anh đang thu hẹp khoảng cách với một tốc độ chóng mặt.

82 bàn của tiền đạo người Pháp được ghi sau 90 trận cho Real, chỉ kém 4 bàn so với con số 86 bàn của Ronaldo trong cùng số trận khởi đầu. Kể từ màn ra mắt trước Atalanta ở Siêu Cup châu Âu tháng 8/2024, hiệu suất của Mbappe đạt mức 0,91 bàn mỗi trận. Với nhịp độ này, anh sẽ cần 496 trận để đạt mốc 452 bàn và chính thức xô đổ kỷ lục của Ronaldo. Điều đó có nghĩa là sau khoảng hơn 9 mùa giải trọn vẹn (bằng thời gian Ronaldo gắn bó với CLB), chân sút 27 tuổi sẽ hoàn tất mục tiêu vào cuối mùa 2032-2033 ở tuổi 34.

Nhưng nếu Mbappe "sao chép" phong độ hủy diệt của riêng mùa này cho các mùa tiếp theo, anh chỉ cần 302 trận nữa để vượt qua đàn anh. Để duy trì tốc độ săn bàn như vậy trong thời gian dài là thử thách không đơn giản, bởi đỉnh cao chói lọi nhất của Ronaldo cũng "chỉ" dừng lại ở mức 1,13 bàn mỗi trận vào mùa 2014-2015. Nhưng như Arbeloa gửi gắm, với Mbappe, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ.

Tất nhiên, di sản của Ronaldo để lại tại Real không chỉ đơn thuần là 451 bàn. Anh là viên gạch nền tảng cho chiến tích "La Decima" - vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB, và là hạt nhân trong tập thể lịch sử của Zinedine Zidane đoạt Champions League ba năm liên tiếp (2016, 2017, 2018). Ronaldo là biểu tượng, là người hùng của một thế hệ trong mắt các CĐV Real.

Mbappe mừng sau khi cùng Real đoạt Siêu Cup châu Âu 2024 - một trong hai danh hiệu anh hiện có với đội bóng áo trắng. Ảnh: AP

Mbappe đang bắt đầu viết nên huyền thoại của riêng anh, nhưng tiền đạo này cũng thừa hiểu rằng chỉ bàn thắng thôi là chưa đủ. Dù có ghi bao nhiêu bàn đi chăng nữa, anh vẫn cần những danh hiệu cao quý nhất để thực sự bước vào ngôi đền huyền thoại của một CLB đang kiêu hãnh trưng bày 15 chiếc Cup C1/Champions League trong phòng truyền thống.

Hoàng Thông tổng hợp