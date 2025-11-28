Mbappe có cơ hội phá kỷ lục của Ronaldo ở Champions League

Tây Ban NhaVới hiệu suất hiện tại, Kylian Mbappe có thể sẽ vượt qua Cristiano Ronaldo thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa Champions League.

Qua 5 trận đầu mùa này, Mbappe đã ghi 9 bàn. Thành tích tốt nhất của Ronaldo trong cùng giai đoạn là 8.

Nếu cá nhân duy trì hiệu suất làm bàn hiện tại và Real vào tới chung kết, tức chơi đủ 15 trận mùa này, Mbappe có thể ghi 27 bàn. Con số này sẽ phá rất sâu kỷ lục cầu thủ lập công nhiều nhất trong một mùa Champions League mà Ronaldo đang giữ, 17 bàn mùa 2013-2014.

Mbappe ăn mừng trong trận Real thắng Olympiakos 4-3 ở lượt năm vòng bảng Champions League ngày 26/11. Ảnh: Icon Sport

Tầm ảnh hưởng của Mbappe không chỉ giới hạn ở Real. Cộng thêm thành tích tại Monaco và PSG, tiền đạo 26 tuổi đang sở hữu 64 bàn tại Champions League. Anh chỉ cần thêm 8 bàn để vượt qua Raul Gonzalez, người có 71 bàn, và lọt vào Top 5. Bốn cầu thủ xếp trên gồm Ronaldo (140 bàn), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105) và Karim Benzema (90).

Trong trận Real thắng Olympiakos 4-3 ở lượt năm hôm 26/11, Mbappe ghi cả bốn bàn cho đội bóng Tây Ban Nha. Anh trở thành cầu thủ Real thứ tư ghi từ bốn bàn trở lên trong một trận Cup C1/Champions League, sau Alfredo Di Stefano (vào lưới Sevilla năm 1958 và Wiener SC năm 1959), Ferenc Puskas (vào lưới Eintracht Frankfurt năm 1960 và Feyenoord năm 1965) và Ronaldo (vào lưới Malmo năm 2015).

Mbappe ghi ba bàn đầu vào lưới Olympiakos từ phút 22 đến 29. Anh là tác giả hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử giải đấu với 6 phút 42 giây, chỉ sau cú hat-trick của Mohamed Salah vào lưới Rangers với 6 phút 12 giây.

Mùa này, Mbappe đã ghi 22 bàn qua 18 trận trên mọi đấu trường tại Real, bằng một nửa thành tích lập trong 59 trận mùa trước. Tầm quan trọng của anh lớn đến mức dư luận bắt đầu bàn tán về "sự phụ thuộc vào Mbappe". Thống kê càng củng cố thêm cuộc tranh luận. Từ đầu mùa, khi Mbappe ghi bàn, Real thắng 12 trận và chỉ thua một. Trong 5 trận anh tịt ngòi, thành tích tập thể giảm còn thắng hai, hòa hai và thua một.

Mbappe gia nhập Real hè 2024 theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, anh trở thành cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử PSG với 256 bàn trong 308 trận. Mbappe cũng ghi 55 bàn cho tuyển Pháp, chỉ còn kém kỷ lục của Olivier Giroud hai bàn.

Thanh Quý (theo AS)