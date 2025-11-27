Mbappe bỏ xa Haaland và Kane ở Champions League

Hy LạpBốn bàn vào lưới Olympiakos giúp Kylian Mbappe bỏ xa Erling Haaland và Harry Kane trong cuộc đua Vua phá lưới Champions League 2025-2026.

Tối 26/11, trong trận thắng 4-3 trên sân Olympiakos, Mbappe ghi cả bốn bàn cho Real.

Tiền đạo người Pháp nhờ đó vươn lên dẫn đầu với chín bàn, hơn cầu thủ xếp thứ hai là Victor Osimhen (Galatasaray) ba bàn, Erling Haaland (Man City) và Harry Kane (Bayern) cùng bốn bàn. Lượt đấu này, Osimhen, Haaland và Kane đều "tịt ngòi".

Mbappe ăn mừng trong trận Real thắng Olympiakos 4-3 ở lượt thứ năm vòng bảng Champions League tối 26/11. Ảnh: AFP

Mùa trước, Raphinha (Barca) và Serhou Guirassy (Dortmund) cùng lên ngôi với 13 bàn. Còn ở mùa 2023-2024, Kane và Mbappe chia nhau danh hiệu với 8 bàn. Với chín bàn sau năm trận đầu mùa này, Mbappe đang ở rất gần danh hiệu thứ hai.

Cú poker hôm qua cũng nâng thành tích từ đầu mùa trên mọi đấu trường của tiền đạo người Pháp lên 22 bàn trong 18 trận. Trước đó, anh ghi 13 bàn trong 13 trận La Liga.

"Tôi rất hạnh phúc. Ghi bàn luôn là niềm vui. Các đồng đội luôn cho tôi những đường chuyền chất lượng. Tôi rất may mắn khi được chơi với họ", Mbappe nói.

Trước trận thắng Olympiakos, Real thua và hòa ba trận liên tiếp trên mọi đấu trường, khiến áp lực gia tăng lên vai thầy trò Xabi Alonso. Mbappe hiểu được bối cảnh, và kêu gọi CĐV tiếp tục ủng hộ, đồng đội đoàn kết bảo vệ lẫn nhau cũng như HLV Alonso.

Mbappe cũng bác bỏ sự phụ thuộc của đội bóng vào bản thân: "Nếu không có những cầu thủ khác, chúng tôi không thể thắng. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Điều quan trọng là tất cả cống hiến cho chiến thắng".

Trận thắng Olympiakos giúp Real tiến gần hơn đến việc giành một trong tám vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League. Mbappe và đồng đội hiện xếp thứ năm với 12 điểm sau năm trận, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal ba điểm. Ở La Liga, họ dẫn đầu với 32 điểm sau 13 trận, hơn Barca một điểm.

10 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League sau năm trận vòng bảng

1. Kylian Mbappe (Real), 9 bàn

2. Victor Osimhen (Galatasaray), 6 bàn

3. Erling Haaland (Man City), Harry Kane (Bayern) 5 bàn

5. Gabriel Martinelli (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter), Vitinha (PSG), Marcus Rashford (Barca), Harvey Barnes, Anthony Gordon (Newcastle), 4 bàn

Thanh Quý (theo Marca)