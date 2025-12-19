Mbappe áp sát kỷ lục ghi bàn của Ronaldo tại Real

Tây Ban NhaVới cú đúp trong trận thắng Talavera 3-2 ở vòng 1/16 Cup Nhà vua tối 18/12, tiền đạo Kylian Mbappe chỉ còn kém một bàn so với kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo.

Mbappe nâng thành tích lên 58 bàn trong năm 2025, chỉ còn kém một bàn so với kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập tại Real năm 2013. Tiền đạo người Pháp có cơ hội để san bằng hoặc vượt kỷ lục này, khi Real gặp Sevilla trên sân Bernabeu ở trận đấu cuối cùng của năm vào ngày 20/12.

Mbappe đá trọn 90 phút trước CLB hạng Ba Talavera. Nhà vô địch World Cup 2018 góp dấu giày vào cả ba bàn, khi lập cú đúp và căng ngang khiến cầu thủ Talavera phản lưới bàn còn lại.

"Mbappe mang tính quyết định với các bàn thắng", HLV Xabi Alonso bảo vệ quyết định để Mbappe thi đấu trọn vẹn 90 phút trước CLB hạng dưới. "Cậu ấy luôn có bản năng săn bàn. Bàn thắng thứ ba rất quan trọng, đó là lý do chúng tôi giữ cậu ấy trên sân".

Kylian Mbappe mừng bàn trong trận Real thắng Talavera 3-2 ở vòng 1/16 Cup Nhà Vua trên sân El Prado, Talavera de la Reina, Tây Ban Nha ngày 17/12/2025. Ảnh: Reuters

Mbappe không phải ngôi sao duy nhất được Alonso sử dụng trận này. Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni và Rodrygo cũng lần lượt vào sân từ ghế dự bị, cho thấy Real không dám mạo hiểm và gặp nhiều khó khăn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Thậm chí, nếu không có pha cứu thua của Andriy Lunin ở phút bù giờ, Real đã bị gỡ hòa và kéo vào hiệp phụ.

"Điều này thường xảy ra ở các trận đấu Cup. Không chỉ với chúng tôi mà nhiều đội khác cũng vậy", Alonso nói, đồng thời thừa nhận Real thiếu ổn định. "Chúng tôi hoàn thành mục tiêu đi tiếp, nhưng cần cải thiện sự nhất quán, kiểm soát trận đấu tốt hơn và thể hiện sự già dặn hơn trong những thời điểm then chốt".

Theo báo Tây Ban Nha Marca, hai trận thắng liên tiếp (Alaves 2-1 ở La Liga và Talavera 3-2 ở Cup Nhà vua) giúp Alonso tạm thời có thêm thời gian, nhưng ban lãnh đạo Real chưa thực sự yên tâm. Những kết quả này chưa đủ để xóa đi các nghi ngờ, khi lối chơi của đội bóng không cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo đánh giá từ nội bộ, vấn đề không nằm ở từng trận riêng lẻ mà ở bức tranh tổng thể đáng lo ngại hơn, khi đội bóng hoàng gia thiếu bản sắc, không tạo được niềm tin và dự án chuyên môn dưới thời Alonso bị cho là đang đi chệch hướng.

HLV Xabi Alonso chỉ đạo trong trận đấu Talavera. Ảnh: Europa Press

Trong bối cảnh đó, trận gặp Sevilla sẽ là "bài kiểm tra" tiếp theo với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Nếu thắng Sevilla, Siêu Cup Tây Ban Nha có thể trở thành phép thử mang tính quyết định, nơi Real phải đối đầu Atletico và Barca - những đối thủ mà chỉ chiến thắng mới giúp Alonso tại vị đến hết mùa.

"Áp lực với Alonso càng lớn khi Real sa sút tại La Liga, kém đỉnh bảng bốn điểm và liên tục để lại cảm giác bất ổn. Trong bối cảnh một CLB không chấp nhận quá trình chuyển giao dài hạn và luôn đòi hỏi thành công tức thì, tương lai của Alonso được đánh giá là không mấy sáng sủa nếu không sớm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt", Marca bình luận.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)