Mazda CX-90 sắp bán tại Việt Nam, giá từ 2,479 tỷ đồng

Mẫu SUV lớn và cao cấp nhất của Mazda dự kiến bán ra vào quý II/2026, nhập Nhật Bản, động cơ hybrid sạc ngoài (PHEV).

Cuối tháng 1, các đại lý Mazda bắt đầu nhận cọc của khách cho suất giao sớm CX-90 vào giữa 2026. Hiện chưa rõ cấu hình trang bị, tiện nghi trên xe. Riêng động cơ được đại lý xác nhận là loại hybrid sạc ngoài (PHEV).

Mazda CX-90 không bán tại Nhật Bản, thay vào đó là CX-80 với kích thước nhỏ hơn đôi chút. Giống các thị trường quốc tế đang phân phối CX-90, xe bán tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Hồi tháng 12/2025, CX-90 lần đầu tiên diện kiến khách Việt khi đơn vị phân phối (Thaco) đưa vào vận hành mô hình showroom cao cấp Mazda Flagship tại TP HCM.

CX-90 phát triển trên nền tảng khung gầm Large Product Group của Mazda, dành riêng cho các mẫu xe dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh, sử dụng động cơ đặt dọc. Trong chiến lược của hãng Nhật, các mẫu CX hai số được định vị cao cấp hơn một số, phục vụ cho ý đồ nâng tầm thương hiệu.

Mẫu xe của Mazda sở hữu thiết kế bề thế. Chiều dài cơ sở 3.120 mm, nhỉnh hơn nhiều mẫu xe gầm cao lớn nhất của hãng đang bán tại Việt Nam là CX-8 (2.930 mm).

Chiều dài x rộng x cao của CX-90 lần lượt 5.100 x 1.994 x 1.736 mm. Với kích thước này, Mazda CX-90 xếp vào hạng cỡ lớn, vượt khổ hầu hết các dòng xe cỡ E. Nếu xét theo trục cơ sở, một số mẫu tương đương như VinFast VF 9 (1,499-1,699 tỷ đồng) hay Jeep Grand Cherokee L (hơn 6 tỷ đồng).

Ngôn ngữ thiết kế nội thất trên Mazda CX-90 khác biệt so với những mẫu Mazda hiện hữu ở thị trường trong nước. Xe có cấu hình 3 hàng ghế với hai ghế giữa phong cách thương gia.

Tại Mỹ, cấu hình PHEV trên Mazda CX-90 kết hợp máy xăng 2.5 I4 và môtơ, cho tổng công suất 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Pin lithium-ion của xe có dung lượng 17,8 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 43 km. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Ngoài CX-90, Thaco còn cho biết sẽ phân phối CX-60 và CX-5 thế hệ mới trong 2026. Đơn vị này nói khi bán ra sẽ vẫn giữ CX-5 hiện tại và CX-5 mới. Các dòng CX một số gồm CX-5 và CX-8 sẽ định vị hướng tới khách hàng phổ thông, trong khi CX hai số gồm CX-60 và CX-90 hướng tới khách hàng cao cấp hơn. Về kích thước, thứ tự từ nhỏ tới lớn là CX-5 - CX-60 - CX-8 - CX-90.

Phạm Trung