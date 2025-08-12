Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp, giá từ 549 triệu đồng

Thaco bán CX-3 2025 lắp ráp trong nước từ 11/8, tinh chỉnh nhẹ thiết kế ngoại thất, thêm cảm biến áp suất lốp, giá cao nhất 659 triệu đồng.

Tháng 4/2021, Trường Hải (Thaco) mở bán hai mẫu xe cỡ B là CX-3 và CX-30 nhập khẩu Thái Lan. Đến nay, hãng chuyển sang lắp ráp Mazda CX-3 tại nhà máy ở Quảng Nam, trong khi CX-30 vẫn nhập.

Trong lần chuyển đổi hình thức phân phối, CX-3 cũng được Thaco nâng cấp một số chi tiết ở ngoại thất. Mazda CX-3 2025 có mặt ca-lăng kiểu mới, cản trước và sau tinh chỉnh nhẹ, thêm tùy chọn hai tông màu. Xe vẫn dùng la-zăng 18 inch ở tất cả các phiên bản.

Khoang lái CX-3 mới vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết như bản nhập. Xe sở hữu màn hình giải trí 7 inch, ghế da trên hai bản cao, ghế nỉ ở hai bản thấp. Các trang bị tiêu chuẩn của CX-3 mới như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động.

Ở hai bản cao cấp nhất là Luxury và Premium, CX-3 được hãng bổ sung thêm tính năng cảnh báo áp suất lốp. Gói an toàn i-Activsense vẫn duy trì trên bản cao nhất với những công nghệ như cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện phía sau khi lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước và sau.

Mazda CX-3 2025 vẫn trang bị động cơ SkyActiv-G 1,5 lít, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

CX-3 bản lắp ráp trong nước duy trì 4 lựa chọn như bản nhập khẩu. Giá các phiên bản như sau (triệu đồng):

Phiên bản Giá mới Mức tăng AT 549 25 Deluxe 579 20 Luxury 619 30 Premium 659 18

Mazda CX-3 được Thaco định vị ở phân khúc crossover cỡ B nhưng kích thước có phần thua thiệt hơn các đối thủ như Kia Seltos, Mitsubishi Xforce. Sau nửa đầu 2025, CX-3 là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc (chỉ tính các mẫu công bố doanh số) với 1.569 xe.

Thành Nhạn