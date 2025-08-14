Máy tim phổi nhân tạo cứu người phụ nữ thoát cửa tử

Bệnh nhân 47 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, thoát chết nhờ sự phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bạch Mai, với kỹ thuật ECMO được triển khai trong thời gian kỷ lục 90 phút.

Hôm 14/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Phú Thọ, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực trái, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp - một cấp cứu tim mạch có nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời. Các bác sĩ thực hiện chụp mạch vành qua da cấp cứu, phát hiện tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) và tiến hành can thiệp đặt stent thành công.

Tuy nhiên, sau can thiệp, bệnh nhân đột ngột mất ý thức và xuất hiện rung thất - rối loạn nhịp nguy kịch gây ngừng tuần hoàn. Êkíp đã thực hiện hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện nhiều lần trong suốt 60 phút. Mặc dù có mạch trở lại, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng sốc tim nặng, chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, huyết áp tụt sâu và phải sử dụng ba loại thuốc vận mạch liều cao.

Các bác sĩ Vĩnh Phúc lập tức liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai xin hỗ trợ. Chỉ sau 1,5 giờ nhận được yêu cầu, kíp chuyên gia đã có mặt và thiết lập hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ngay tại Vĩnh Phúc, kịp thời thay thế chức năng tim - phổi suy yếu của bệnh nhân.

Sau khi được ECMO hỗ trợ, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Tại đây, người bệnh đã vượt qua những giai đoạn nguy hiểm như sốc tim trầm trọng và nhiễm trùng nặng.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân được rút ECMO thành công. Hiện chị hồi phục tốt, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện.

Hệ thống tuần hoàn và trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO). Ảnh: Medical Daily.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá thành công của ca bệnh trên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện. Đặc biệt việc triển khai kỹ thuật cao như ECMO giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm nguy cơ cho người bệnh khi phải vận chuyển xa.

Nhồi máu cơ tim thường tiến triển âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng, song xảy ra đột ngột có thể gây xơ vữa động mạch, suy tim, dẫn đến đột tử. Người có nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể có một số biểu hiện như đau thắt ngực trái hoặc đau sau xương ức. Cơn đau thường kéo dài hơn 20 phút, có thể lan lên cổ, cằm, vai, sau lưng, tay phải hoặc vùng thượng vị, hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi, buồn nôn, rối loạn tri giác.

Lê Nga