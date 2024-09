Máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hàng loạt, hơn 1.000 người bị thương

Hơn 1.000 người ở Lebanon, trong đó có nhiều tay súng Hezbollah, bị thương khi máy nhắn tin của các thành viên nhóm vũ trang đồng loạt phát nổ.

"Các thành viên Hezbollah bị thương ở Dahiyeh, khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và vùng lân cận khi máy nhắn tin của họ phát nổ", AFP ngày 17/9 dẫn nguồn tin Hezbollah. Một nguồn tin khác cáo buộc "Israel xâm nhập hệ thống liên lạc và gây ra các vụ nổ".

Những vụ nổ đầu tiên diễn ra vào khoảng 15h45 (20h45 giờ Hà Nội). Làn sóng nổ sau đó kéo dài khoảng một giờ. Hiện vẫn chưa rõ các thiết bị này được kích nổ như thế nào.

Reuters dẫn nguồn tin an ninh nói rằng hơn 1.000 người bị thương, trong đó có nhiều tay súng và nhân viên y tế của Hezbollah. Dahiyeh là thành trì của Hezbollah. Ngoài ra, các vụ nổ máy nhắn tin cũng xảy ra ở miền nam nước này.

Một quan chức Hezbollah nhận định đây là "sự cố an ninh lớn nhất" mà nhóm đối mặt sau gần một năm leo thang đụng độ với Israel.

Máy nhắn tin phát nổ hàng loạt, hàng trăm thành viên Hezbollah bị thương Máy nhắn tin của thành viên Hezbollah phát nổ tại một cửa hàng ở Lebanon ngày 17/9. Video: RusVesna

Israel từ chối bình luận về sự việc.

Máy nhắn tin là thiết bị viễn thông không dây nhận và hiển thị tin nhắn văn bản hoặc phát tin nhắn thoại, một số có thêm chức năng gửi tin nhắn. Máy nhắn tin được phát triển vào những năm 1950-1960, phổ biến trong từ thập niên 1980 đến đầu những năm 2000 trước khi bị điện thoại di động thay thế.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh và cứu hộ, cứu nạn một số quốc gia vẫn sử dụng máy nhắn tin do thiết bị có thể hoạt động với nhiều phương thức kết nối không dây, trong đó có vệ tinh, và trở nên đáng tin cậy hơn so với điện thoại di động trong một số tình huống thảm họa.

Lực lượng Hezbollah từ đầu tháng 10/2023 nhiều lần phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) vào Israel, tuyên bố đây là động thái bày tỏ đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza. Quân đội Israel đáp trả lại các vụ tập kích này và hạ sát nhiều thành viên Hezbollah, trong đó có một số chỉ huy cấp cao.

Giới chức Mỹ cảnh báo xung đột toàn diện giữa Hezbollah và Israel "có thể gây ra hậu quả thảm khốc không thể lường trước", nguy cơ khiến hàng chục người thiệt mạng và gây ra thiệt hại nặng nề cho hạ tầng của cả Israel lẫn Lebanon.

*tiếp tục cập nhật

Vị trí Lebanon và Israel. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)