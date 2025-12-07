Máy in mua online rẻ hơn 500 K vì 'không share tiền mặt bằng'

Giá tại cửa hàng mặt tiền đắt hơn online cả vài trăm nghìn, tôi thấy người mua đang 'share' (chia sẻ) một phần tiền mặt bằng với người bán.

Nhìn vào thị trường hiện nay, tôi thấy nhiều chủ nhà mặt phố vẫn giữ tâm thế "cô gái đẹp", cho rằng chỉ cần có mặt bằng nằm ở mặt tiền đường lớn là đương nhiên được thuê với giá cao.

Nhưng thực tế lại đang diễn ra hoàn toàn ngược lại, nhiều căn nhà phố đang bị cuốn vào làn sóng trả mặt bằng, dù ngay thời điểm cuối năm. Hoặc treo bảng cho thuê hết tháng này sang năm khác. Theo tôi, hiện tượng này là thêm một minh chứng cho việc mô hình kinh doanh đã dịch chuyển sang một quỹ đạo mới.

Ngày trước, mua bán phải có mặt bằng đẹp để hút khách. Còn bây giờ, phần lớn người mua chẳng cần bước chân ra đường. Điện thoại trong tay họ đủ để so sánh giá, đọc đánh giá, chọn nơi rẻ nhất, bất kể cửa hàng đó nằm trong hẻm sâu hay trong trung tâm thương mại.

Khi cùng một sản phẩm, cùng nhà phân phối, nhưng giá tại cửa hàng mặt tiền đắc địa đắt hơn nơi bán online cả vài trăm nghìn, người mua lập tức hiểu rằng họ đang phải trả thêm cho những chi phí mà bản thân không có nhu cầu: giá mặt bằng quá cao.

Tôi từng thử so giá một chiếc máy in, cùng loại, giá bán cửa hàng và online chênh gần 500 nghìn đồng. Chỉ cần nhìn là hiểu ai đang "nuôi" chi phí mặt bằng, và ai đang tối ưu để cạnh tranh giá.

Thương mại điện tử không còn là một xu hướng mà nó đã trở thành hạ tầng mới của thương mại. Người ta đặt đồ ăn online, mua quần áo online, thậm chí xem nhà online. Ngay cả ngành F&B vốn được xem là phụ thuộc mạnh vào trải nghiệm tại chỗ cũng đang dịch chuyển dần sang mô hình bếp tập trung, giao hàng là chính. Mặt bằng đẹp không còn là lợi thế. Nó đang trở thành gánh nặng.

Tôi cho rằng đã đến lúc tách bạch giữa nơi ở và nơi kinh doanh. Nhà là nhà, và kinh doanh nên có khu vực chuyên biệt. Đây không chỉ là câu chuyện quy hoạch mà còn là giải pháp căn cơ để chấm dứt cảnh lấn chiếm vỉa hè, xe hơi không có chỗ đậu, người dân chen chúc trên những con phố vốn đã quá tải.

Khi thương mại chuyển vào online hoặc vào trung tâm thương mại, nơi mọi nhu cầu được gói gọn trong một điểm đến, thì nhà phố bắt buộc phải chấp nhận rằng thời "ngồi mát ăn bát vàng" đã qua.

Một khi thương mại không còn phụ thuộc vào vị trí mặt tiền, giá trị của nhà phố sẽ phải điều chỉnh về đúng bản chất. Nhà mặt tiền từng được định giá dựa trên khả năng cho thuê kinh doanh.

Nhưng nếu mô hình kinh doanh không còn xoay quanh mặt tiền, thì ai sẽ tiếp tục bỏ ra vài trăm triệu đồng mỗi mét vuông để mua một tài sản không còn tạo ra dòng tiền? Không cho thuê được, chủ nhà giữ giá trên trời cũng không ai mặn mà.

Điều tốt là sự thay đổi này mở ra cơ hội cho nhiều người hơn. Không còn chuyện chỉ ai sở hữu hoặc có tiềm lực tài chính mạnh thuê nhà mặt phố mới có thể làm kinh doanh. Một bạn trẻ ở quê vẫn có thể bán đặc sản địa phương lên mạng và thu nhập không thua gì người trụ bám thành phố.

Trung Nguyễn