Máy giặt mới của Toshiba 'ghi điểm' với người nội trợ

Máy giặt TW-BK115G4V hoạt động êm ái, ít gây tiếng ồn nhờ thiết kế mang đậm tinh thần Takumi Nhật Bản. Theo đó, Takumi là một thiết kế ráp từng bộ phận riêng lẻ thành một tổng thể. Từng điểm chạm, các rãnh nối đều được tính toán kỹ tạo sự ăn khớp đồng nhất. Với cách ráp ăn khớp này, máy giặt TW-BK115G4V tạo thành một khối nguyên liền mạch tạo sự chắc chắn cho khung máy. Thiết kế liền khối này cũng giúp máy giặt hoạt động êm ái dù tốc độ giặt cao.

"Từng phải 'chịu đựng' tiếng ồn của máy giặt trong lúc cần nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng nên với tôi, tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn máy giặt là máy êm, ít ồn. Thiết kế Takumi trên máy giặt Toshiba thuyết phục tôi về sự êm ái, hầu như không nghe tiếng động cơ khi giặt", chị Hoàng Hà - nhân viên văn phòng ở TP HCM cho biết.

Sự êm ái trong từng chuyển động của TW-BK115G4V còn nhờ vào hiệu quả của công nghệ độc quyền Origin Inverter. Khác với các dòng máy giặt khác, động cơ Origin Inverter của TW-BK115G4V sử dụng nam châm vĩnh cửu mạnh, thay vì sử dụng chổi than. Khi hoạt động, do không ma sát với chổi than nên động cơ của TW-BK115G4V không sinh nhiệt và không tạo tiếng ồn. Toshiba cho biết công nghệ Origin Inverter giúp giảm 10% tiếng ồn, tạo thêm hiệu quả giảm ồn bên cạnh thiết kế thông minh Takumi.