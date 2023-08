Máy bay, tàu xe dịp 2/9 mới bán 30% vé

Còn 2 tuần nữa đến kỳ nghỉ lễ 2/9 song lượng đặt chỗ trên các chuyến bay, tàu hỏa mới đạt 30-40%, giá vé không tăng so với dịp cao điểm hè.

Kỳ nghỉ lễ quốc Khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức được nghỉ 4 ngày từ 1/9 đến hết 4/9. Nhu cầu đi lại được dự báo sẽ tăng, song trên website bán vé của các hãng hàng không, chuyến bay đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn... còn nhiều chỗ, giá vé không tăng so với dịp hè, thậm chí còn nhiều vé giá khuyến mại.

Vé Vietnam Airlines chặng Hà Nội - Phú Quốc đi ngày 31/8, về ngày 4/9 có giá 4-4,5 triệu đồng khứ hồi; chiều đi ngày 1/5 tăng thêm khoảng một triệu đồng. Vé Vietjet Air chặng Hà Nội - Phú Quốc cùng ngày giá khoảng 3 triệu đồng khứ hồi, chưa bao gồm hành lý gửi. Các ngày sau dịp lễ, giá vé giảm mạnh, chỉ khoảng 2,3 triệu đồng khứ hồi.

Chuyến bay chặng TP HCM - Nha Trang của Vietnam Airlines đi ngày 31/8, chiều về 4/9 giá khứ hồi 2,8 - 3 triệu đồng tùy theo giờ bay. Trong khi đó, giá vé Vietjet Air khoảng 2,5 triệu, chưa có hành lý gửi. Chiều từ Nha Trang về TP HCM ngày 2/9, Vietjet có nhiều vé khuyến mại giá 9.000 đồng, chưa có thuế, phí.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng đã tăng nhiều chuyến bay dịp nghỉ lễ nên số chỗ dồi dào, mức giá hợp lý. Đây là cơ hội để người dân sở hữu chuyến du lịch dịp lễ với giá ngày thường. Hãng sẽ theo dõi lượng đặt chỗ sát ngày nghỉ để tiếp tục tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa giai đoạn cao điểm 31/8-5/9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ. Với chặng quốc tế, hãng sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết phần lớn chuyến bay đến các điểm du lịch trong nước dịp 2/9 mới lấp đầy 30-40%, một số chuyến bay vào giờ đẹp đạt 50-60% số chỗ, tương đương dịp hè, không có đột biến như các năm trước. Các hãng vẫn dự phòng tăng chuyến nếu hành khách đặt chỗ muộn.

Nguyên nhân được cho là do kỳ nghỉ 30/4 kéo dài và khách đã đi du lịch dịp hè; kỳ nghỉ sát với khai giảng năm học mới. Lịch cao điểm hè năm nay được xác định đến hết 15/8 nhưng từ đầu tháng 8 tới nay lượng khách đã trở về mức bình thường. Dù vậy, sân bay Nội Bài vẫn lên phương án tổ chức phân luồng, chuẩn bị nhân sự trực đảm bảo cung ứng dịch vụ, giải tỏa khách nếu có tăng đột biến trong dịp 2/9.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã bán được hơn 14.000 vé, đạt khoảng 30% tổng số vé dịp Quốc khánh. Theo đại diện đơn vị, tốc độ bán vé chậm một phần do khách thường mua vé sát ngày đi. Dịp cao điểm, công ty dự kiến chạy thêm 25 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại, với tổng số hơn 50.000 vé.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm tàu QB1/QB2; Hà Nội - Vinh chạy thêm tàu SE35/SE36, NA3; Hà Nội - Lào Cai thêm tàu SP1/SP2; Hà Nội - Hải Phòng chạy thêm tàu LP9/LP10, HP3/HP4. Giá vé tàu Thống Nhất năm nay vẫn tương đương năm trước, riêng tàu địa phương tăng nhẹ 4-7%. Đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé; khách mua vé khứ hồi lượt về cũng được giảm từ 5%.

Hành khách đi tàu ở ga Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh các chuyến tàu đang hoạt động hằng ngày như SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Sài Gòn - Hà Nội), SE21/22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT1/2 (Sài Gòn - Phan Thiết) Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm gần 20 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng, công ty sẽ cho chạy thêm các đoàn tàu khác để phục vụ nhu cầu của khách.

Các bến xe tại Hà Nội cũng tăng cường 640 lượt xe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Trong đó bến xe Giáp Bát thêm 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng 88 lượt, bến xe Mỹ Đình tăng 298 lượt.

Theo lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ này dài nên nhu cầu đi lại bằng đường bộ của hành khách dự báo tăng mạnh, tập trung vào một số địa phương có điểm thăm quan, du lịch, như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31/8 đến hết ngày 5/9. Hành khách thường mua vé vào ngày đi nên đơn vị bến xe sẽ ứng trực, tăng cường phương tiện nếu nhu cầu khách tăng đột biến.

Bến xe Giáp Bát dự kiến đón khoảng 12.000 lượt khách mỗi ngày, tăng hai lần so với ngày thường. Khách tập trung các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Bến xe Gia Lâm dự kiến đón khoảng 4.000 khách mỗi ngày, tăng hai lần so với ngày thường, với 400 lượt xe mỗi ngày. Bến xe Mỹ Đình đón khoảng 15.000 lượt mỗi ngày, tăng 2,5% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày.

Anh Duy