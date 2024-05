Máy bay Singapore có thể đã gặp loại nhiễu động nguy hiểm nhất

Chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines có thể đã gặp phải nhiễu động trời trong, loại không thể phát hiện và nguy hiểm nhất, khiến một người thiệt mạng.

Chiếc Boeing 777-300ER của Singapore Airlines mang số hiệu SQ321 chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn từ London đến Singapore hôm 21/5 gặp nhiễu động nghiêm trọng trong khoảng ba phút ở độ cao hơn 11.200 mét, khi đang bay trên lưu vực sông Irrawaddy của Myanmar. Tổ lái phải chuyển hướng đến Bangkok, Thái Lan và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi.

Rung lắc dữ dội khi máy bay đi vào vùng nhiễu động này khiến nhiều tấm ốp trần máy bay bị bung, những người không thắt dây an toàn bị hất tung lên, đập đầu vào khoang hành lý, chỗ lắp đèn và khoang chứa mặt nạ dưỡng khí.

Hãng hàng không thông báo sự cố khiến một hành khách Anh 73 tuổi thiệt mạng, nghi do lên cơn đau tim, và hơn 30 người bị thương. Trong khi đó, bệnh viện Samitivej ở Thái Lan cho biết họ đang điều trị cho 71 hành khách.

Singapore Airlines không cho biết loại nhiễu động nào liên quan sự cố, nhưng các chuyên gia hàng không nhận định đó là nhiễu động trời trong (CAT), vốn được coi là hiện tượng nguy hiểm nhất với máy bay chở khách.

Theo các chuyên gia an toàn, CAT là chuyển động hỗn loạn của không khí trong điều kiện trời quang mây tạnh. Đây là thách thức với nhiều phi công vì hiện tượng này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong điều kiện thời tiết tốt, khiến họ không thể nhận ra.

Ảnh hưởng của CAT có thể khiến máy bay rung lắc, tăng giảm độ cao đột ngột hoặc xoay, lật nghiêng gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách và phi hành đoàn, thậm chí làm mất kiểm soát phi cơ trong thời gian ngắn.

Cảnh hỗn loạn bên trong máy bay Singapore Airlines sau khi hạ cánh xuống Bangkok, Thái Lan ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Công nghệ hiện tại gần như không thể phát hiện loại nhiễu động này, nó xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước, buộc hành khách trên máy bay phải luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ghế.

Theo quy định, các hãng hàng không phải bật tín hiệu thắt dây an toàn khi chuyến bay cất và hạ cánh, nhưng các hãng hàng không có quy trình riêng để đối phó tình trạng nhiễu động trên không trung. Một nhân chứng trên chuyến bay của Singapore Airlines cho biết nhiều người không thắt dây an toàn đã bị hất văng khắp cabin khi máy bay hẫng xuống, trong đó nhiều người bị va đập phần đầu.

Sara Nelson, chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên hàng không, đại diện cho hơn 50.000 người tại 20 hãng hàng không, cho biết các tình huống liên quan CAT đang gia tăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. "Đó là vấn đề sống còn", Nelson nói.

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse cho biết hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn thắt dây an toàn có sáng hay không.

Các hãng hàng không thường yêu cầu phi công bật tín hiệu thắt dây an toàn và hướng dẫn hành khách, tiếp viên ngồi ngay lập tức khi gặp nhiễu động nghiêm trọng. Tiếp viên sau đó phải ngồi yên tại chỗ cho đến khi được cơ trưởng thông báo hoặc tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt.

Một số phi công nói rằng việc bật đèn báo hiệu thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay có thể phản tác dụng, vì hành khách sẽ phớt lờ nó.

131 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay gặp sự cố đã tới Singapore sáng 22/5. Những người bị thương vẫn ở lại Bangkok để điều trị.

Cục Điều tra An toàn Giao thông Vận tải Singapore (TSIB) đang xem xét sự việc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng cử đại diện tới hỗ trợ.

Cảnh hỗn loạn trong máy bay Singapore gặp nhiễu động Bên trong máy bay Boeing 777-ER300 của Singapore Airlines ở sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan ngày 21/5. Video: Khaosod TV

Theo một nghiên cứu của NTSB năm 2021, tai nạn hàng không liên quan nhiễu động không khí là loại tai nạn phổ biến nhất. Từ 2009 đến 2018, NTSB phát hiện nhiễu động không khí gây ra hơn 1/3 số vụ tai nạn hàng không được báo cáo và hầu hết dẫn đến thương tích nghiêm trọng, nhưng máy bay không bị hư hại.

Singapore Airlines, một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới và được xem là chuẩn mực cho ngành, không ghi nhận bất kỳ sự cố lớn nào những năm gần đây. Vụ tai nạn gần nhất gây thương vong là chuyến bay từ Singapore đến Los Angeles gặp nạn tại sân bay quốc tế Đào Viên ở đảo Đài Loan ngày 31/10/2000, khiến 83 trong số 179 người trên khoang thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo Reuters)