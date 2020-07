Máy bay, pháo hoa mừng quốc khánh Mỹ

Màn biểu diễn của các phi đội cùng pháo hoa rực rỡ tại thủ đô Washington mừng quốc khánh Mỹ diễn ra khi Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sự kiện mang tên "Chào nước Mỹ" gồm máy bay bay qua các thành phố Bờ Đông, triển lãm hàng không quốc gia tại thủ đô Washington, âm nhạc và pháo hoa để kỷ niệm 244 năm quốc khánh Mỹ diễn ra hôm 4/7.

Các máy bay quân sự bay qua 4 thành phố gồm Boston, New York, Philadelphia và Baltimore. Màn biểu diễn ở Boston diễn ra lúc 14h, mở đầu là các các máy bay thuộc phi đội biểu diễn Thunderbird của Không quân, tiếp theo là các oanh tạc cơ B-1, B-2 và B-52, tiêm kích F-15, F-22 và F-35 của Thủy quân lục chiến.

Các máy bay sau đó bay đến thành phố New York, hướng xuống sông Hudson, đi qua phía đông Tượng Nữ thần Tự do. Máy bay đến Philadelphia vào17h15, bay qua Hội trường Độc lập và Chuông tự do, sau đó đến Baltimore rồi tiếp tục hướng về phía thủ đô phía Washington. Các máy bay đều bay ở độ cao hơn 300 mét.

Máy bay, bắn pháo hoa mừng quốc khánh Mỹ Phi đội biểu diễn mừng quốc khánh Mỹ tại thủ đô Washington hôm 4/7. Video: Wtop.

Máy bay sau đó tham gia triển lãm hàng không lớn hơn ở thủ đô lúc 18h30 với màn biểu diễn của Đội nhảy dù Hiệp sĩ Vàng của quân đội Mỹ và 21 phát đại bác chào mừng của Trung đoàn Bộ binh 3.

Đến 19h, chuyên cơ Không lực Một bay qua thủ đô, tiếp đó là loạt máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng, máy bay chở hàng và chở dầu. Chương trình kết thúc với màn biểu diễn của các phi đội trình diễn ưu tú của quân đội, Thiên thần xanh của Hải quân và Thunderbirds của Không quân. Dàn quân nhạc của Lục quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến và Không quân đều tham gia biểu diễn.

Theo Lầu Năm Góc, chương trình biểu diễn không tốn nhiều tiền thuế vì các đội bay đang sử dụng những máy bay đáp ứng các yêu cầu đào tạo thường được tiến hành tại các địa điểm khác. Nhà Trắng cho biết lễ kỷ niệm năm nay có "diện mạo khác so với năm 2019" do những lo ngại về Covid-19.

Đội nhảy dù của Lục quân Mỹ biểu diễn bên ngoài Nhà Trắng hôm 4/7. Ảnh: AP.

Điểm nhấn khác trong lễ kỷ niệm là màn pháo hoa rực rỡ tại Nhà Trắng và Công viên Quốc gia ở Washington. Bộ Nội vụ trước đó thông báo hơn 10.000 quả pháo hoa được bắn lên từ khu vực dài khoảng 1,5km trong 35 phút. Đây được xem là màn bắn pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania và các thành viên trong gia đình cùng hàng nghìn người dự lễ kỷ niệm tại Nhà Trắng. Một tràng pháo hoa ngắn màu đỏ, trắng và xanh xuất hiện ngay sau màn biểu diễn của chuyên cơ Không lực Một, nhận về những tràng pháo tay của đám đông tập trung quanh Hồ phản chiếu.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Covid-19 đã khiến hơn 2,9 triệu người nhiễm và hơn 132.000 người tử vong tại Mỹ. Bất chấp cảnh báo của thị trưởng Washington Muriel Bowser rằng người dân nên ở nhà trong kỳ nghỉ để ngăn chặn nCoV lây lan, Công viên Quốc gia đã mở cửa cho du khách và phát có 300.000 khẩu trang cho sự kiện này. Hơn 100 bồn rửa tay cũng được đặt khắp công viên.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu bên ngoài Nhà Trắng hôm 4/7. Ảnh: AP.

Bộ Nội vụ và Cơ quan quản lý Công viên Quốc gia kêu gọi du khách tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh quốc gia, gồm đeo khẩu trang và giãn cách.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Trump chỉ trích những người biểu tình lật đổ các tượng đài của Liên minh và nói về lệnh hành pháp ông đã ký để tạo ra công viên mới đặt tượng của các anh hùng Mỹ.

"Những người nói dối về lịch sử của chúng ta, muốn chúng ta xấu hổ về chính mình, đều không quan tâm đến công lý hay hàn gắn. Mục tiêu của họ là phá hoại. Mục tiêu của chúng ta là không phá hủy cấu trúc vĩ đại nhất trên trái đất, những gì chúng ta đã xây dựng", Trump nói.

Tổng thống cũng đề cập đến đại dịch, nói rằng Mỹ sẽ phát triển một giải pháp trị liệu và vaccine Covid-19 trước cuối năm nay.

Khách mời ngồi theo các bàn tròn tại bãi cỏ bên ngoài Nhà Trắng để tham dự lễ kỷ niệm quốc khánh. Ảnh: AP.

Huyền Lê (Theo Fox, Stripes, Wtop)