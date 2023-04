Máy bay phải chuyển hướng hạ cánh do sương mù

Hà NộiSương mù dày đặc, ảnh hưởng tầm nhìn phi công nên ba chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng sang sân bay khác.

Tối 11/4, chuyến bay QH146 của Bamboo Airways và VN6094 của Pacific Airlines từ Đà Nẵng đến Nội Bài phải quay trở lại nơi xuất phát do không thể hạ cánh.

Chuyến bay VJ154 của Vietjet Air từ TP HCM đến Nội Bài cũng phải chuyển hướng đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Một số máy bay khác phải bay vòng để chờ thời tiết tốt khiến thời gian hạ cánh kéo dài.

Thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết sương mù, trần mây thấp xuất hiện hai ngày qua, nhiều nhất vào buổi tối và sáng sớm, gây cản trở tầm nhìn của phi công. Những ngày tới, chuyến bay đi và đến khu vực phía Bắc có thể bị thay đổi kế hoạch do thời tiết. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp đổi chuyến.

"May mắn là sân bay đã được đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại như hệ thống đèn dẫn hướng, cải tiến phương thức điều hành bay nên tỷ lệ chuyến bị ảnh hưởng do thời tiết xấu giảm so với các năm trước", đại diện sân bay Nội Bài nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do gió đông nam ẩm hoạt động mạnh, tình trạng mưa nhỏ, sương mù, nồm ẩm ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ sẽ duy trì từ nay đến ngày 14/4. Ngày 15/4, không khí lạnh yếu tràn đến, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào. Sương mù, nồm ẩm sau đó sẽ chấm dứt.

Anh Duy